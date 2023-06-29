日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』(7月1日15:00～)のタイムテーブルが公開された。
■15時台
・AARON
・NiziU
・乃木坂46
・星街すいせい
・由薫
●歌って踊るSing-Alongメドレー
AKB48、ジャニーズWEST、BE:FIRST
●90年代ソング
久宝留理子、T-BOLAN、平松愛理
■16時台
・櫻坂46
・THE RAMPAGE
・NEWS
■17時台
・IVE
・KAT-TUN
・三代目J SOUL BROTHERS
・ジャニーズWEST
・BiTE A SHOCK
●アイドルソングメドレー
AKB48、浅香唯、菊池桃子、櫻坂46、西田ひかる、日向坂46、松本伊代
■18時台
・＆TEAM
・King ＆ Prince
・マカロニえんぴつ
●あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー
AI、バブルガム・ブラザーズ、hitomi、松平健、Mrs. GREEN APPLE
●ジブリ企画
瀧本美織
●80年代ソング
海援隊、ZIGGY、渡辺美里
■19時台
・XY feat.YOSHIKI
・Kis-My-Ft2
・TOMORROW X TOGETHER
・NewJeans
・日向坂46
・LE SSERAFIM
■20時台
・IVE
・UVERworld
・Kep1er
・SixTONES
・Snow Man
・Sexy Zone
・なにわ男子
・Mrs. GREEN APPLE
●アニメソングメドレー part1
高橋洋子、Da-iCE、松本梨香
■21時台
・SEKAI NO OWARI
●アニメソングメドレー part2
Aimer、Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
●超豪華アーティストのスペシャルコラボ
奥田民生×はっとり(マカロニえんぴつ)、LE SSERAFIM×本田真凜、ヒロミ×Snow Man
●番組対抗！生ライブ企画
行列バンド(井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん)
ヒルナンデス!バンド(南原清隆、横山裕(関ジャニ∞)、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモアナウンサー)
●歌おう！私を変えた曲コーナー
葵わかな、大橋和也(なにわ男子)、藤原紀香×齊藤京子、松下洸平
■22時台
・Aimer
・関ジャニ∞
・Hey! Say! JUMP
・YOSHIKI
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載(メドレー名を除く)
※放送時間は変更の可能性があり
また、グラミー賞15回受賞のブルーノ・マーズに、総合司会の櫻井翔がインタビュー。嵐へ楽曲提供も行ったブルーノ・マーズだが、対面するのは今回が初めてだ。ブルーノ・マーズの人生を変えた音とは…。