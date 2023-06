7月27日開催のライブ「hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO”」が、エンターテイメントサイト「uP!!!」にて独占生配信される。

auスマートパスプレミアムでは、本公演の生配信視聴チケットを、会員向けに500円引きの特別価格で27日から販売開始。また、チケット購入者全員に、オリジナル特典「hide with Spread Beaverスマホ用待受画像」をプレゼントする。

hideさんはX JAPANのギタリストで、ソロアーティストとしても、日本の音楽シーンに多大なる影響を与えたミュージシャン。1998年に亡くなってから今年で25年、そしてソロデビュー30周年を迎えた。

本公演は、昨年夏に全国公開された映画『TELL ME ~hideと見た景色~』をきっかけに、hideさん率いる“7人の怪人たち”によるバンド・hide with Spread Beaverが、スペシャルゲストにPATA(X JAPAN)、オープニングアクトに木村世治(ZEPPET STORE)を迎えて行われる25年ぶりのワンマンライブ。

予定されていた全公演のチケットが全席ソールドアウトになったが、uP!!!での独占生配信が実現。本公演は、生前のhideライブステージを作り上げてきたスタッフ陣を含めて制作されており、uP!!!での独占生配信のために、hideを記録し続けてきた撮影チームが集結し、ライブシューティングを担当する。