バンダイスピリッツとタカラトミーによるコラボレーションプロジェクト「超合金×ZOIDS」より、「ライガーゼロ」を代表する3種のチェンジングアーマー「シュナイダー」「イエーガー」「パンツァー」がフルセットの豪華仕様で商品化。「超合金 RZ-041 ライガーゼロ専用チェンジングアーマーセット」(29,700円/税込)として、2023年6月16日16時からプレミアムバンダイで予約受付がスタートする。

「超合金 RZ-041 ライガーゼロ専用チェンジングアーマーセット」は、別売りの「超合金 RZ-041 ライガーゼロ」、「超合金 RZ-041 ライガーゼロ(素体)」に装着することが可能。チェンジングアーマーを懸架できるディスプレイパーツも付属。フレームの一部にダイキャストを採用し、部分塗装とマーキングによるリアルな質感再現で「ライガーゼロ」は、「進化」する。

「シュナイダーユニット」は、ラッシングレーザーブレード、背部のレーザーブレードを前面に展開可能。頭部のEシールドジェネレーターには伸縮ギミックを内臓している。

「イエーガーユニット」背部の大型イオンブースターは、サイドフィンを可動させる事でバーニアが連動し展開。腕部装甲の一部サイドフィン、後ろ脚の対物ブレードセンサーが可動する。

「パンツァーユニット」はボディ各部のミサイルポッドに開閉機構を採用。腰部、背中、後ろ脚上部のマイクロホーミングミサイルポッドは、開閉時ミサイルが飛び出る連動機構を内蔵している。背部のハイブリッドキャノンは、基部のダイキャストフレームにより上下左右に砲塔が可動。

「ユニットディスプレイ用パーツ一式」は、それぞれのチェンジングアーマーを装着する事が可能。換装時の情景をイメージした5本のアームパーツが付属する。

