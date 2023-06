バンダイスピリッツとタカラトミーによるコラボレーションプロジェクト「超合金×ZOIDS」より、「ライガーゼロ(素体)」が単体で商品化。「超合金 RZ-041 ライガーゼロ(素体)」(27,500円/税込)として、2023年6月16日16時からプレミアムバンダイで予約受付がスタートする。

すべての装甲をパージし、最も野生体に近づいた形態である「ライガーゼロ(素体)」が単体で商品化。ユニットディスプレイ用パーツが付属し、別売りの「超合金 RZ-041 ライガーゼロ専用チェンジングアーマーセット」に付属するユニットを懸架する事が可能。パイロットフィギュアはおなじみのグレーカラーで登場。

セット内容は本体に加え、ゾイドコア、パイロットフィギュア、交換用コクピットパーツ、専用台座一式、ユニットディスプレイ用パーツ一式。

