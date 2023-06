現地時間8月18日から20日にかけてアメリカ・ロサンゼルスで開催される「KCON LA 2023」の出演者第2弾が発表された。

「KCON 2023 LA」はCrypto.com Arenaとロサンゼルス・コンベンションセンターにて開催されるライブイベントで、昨日第1弾出演者としてITZY、JO1、Kep1er、NMIXX、Rain、MONSTA Xのショヌとヒョンウォン、Stray Kidsの出演がアナウンスされた。

今回の発表では、新たにATEEZ、CRAVITY、INI、IVE、THE BOYZ、xikers、ZEROBASEONEの出演が明らかになった。

KCON 2023 LA

2023年8月18日(金)~20日(日)アメリカ カルフォルニア州ロサンゼルス Crypto.com Arena / ロサンゼルス・コンベンションセンター

<出演者>

ATEEZ / CRAVITY / INI / IVE / ITZY / JO1 / Kep1er / NMIXX / Rain / SHOWNU × HYUNGWON(MONSTA X)/ THE BOYZ / Stray Kids / xikers / ZEROBASEONE / and more