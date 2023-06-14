野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の特別番組が9月29日から10月1日までの3日間、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムとフジテレビNEXTsmartにて放送および配信される。
この特番ではGREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4ステージの模様を各日4時間にわたってオンエア。ライブ映像が放送されるアーティストは後日発表となる。
またフジテレビNEXT ライブ・プレミアムとフジテレビNEXTsmartでは7月15日から17日まで、昨年行われた「FUJI ROCK FESTIVAL '22」のライブ映像もオンエアされる。
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム / フジテレビNEXTsmart「FUJI ROCK FESTIVAL '23完全版」
2023年9月29日（金）22:00～26:00
2023年9月30日（土）20:00～24:00
2023年10月1日（日）20:00～24:00
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム / フジテレビNEXTsmart「FUJI ROCK FESTIVAL '22完全版」
2023年7月15日（土）19:00～23:00
＜ライブ映像放送アーティスト＞
GREEN STAGE
Vampire Weekend / Hiatus Kaiyote / クラムボン / Original Love / The Hu / OAU
WHITE STAGE
ボノボ / ジョナス・ブルー / D.A.N. / ジェイペグマフィア / The Novembers / DOPING PANDA
RED MARQUEE
シド / Awich / Night Tempo / WONK / No Buses / Michael Kaneko
FIELD OF HEAVEN
Dawes / SPECIAL OTHERS / 木村充揮ロックンロールバンド / 幾何学模様 / 踊ってばかりの国
2023年7月16日（日）19:00～23:00
＜ライブ映像放送アーティスト＞
GREEN STAGE
ジャック・ホワイト / Foals / 東京スカパラダイスオーケストラ / 折坂悠太（重奏） / ORANGE RANGE / Bloodywood
WHITE STAGE
Cornelius / Dinosaur Jr. / GLIM SPANKY / スネイル・メイル / SHERBETS / Fire EX.
RED MARQUEE
アーロ・パークス / CreativeDrugStore / GRAPEVINE / Helsinki Lambda Club / 崎山蒼志 / The fin.
FIELD OF HEAVEN
中納良恵 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / toconoma / Ｔ字路s / 石橋英子 / ナイ・パーム（Hiatus Kaiyote）
2023年7月17日（月・祝）19:00～23:00
＜ライブ映像放送アーティスト＞
GREEN STAGE
トム・ミッシュ / PUNPEE / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. UA、中納良恵、トータス松本） / Japanese Breakfast / go!go!vanillas
WHITE STAGE
ムラ・マサ / Superorganism / Black Country, New Road / 鈴木雅之 / YOUR SONG IS GOOD / Kroi
RED MARQUEE
Mogwai / Nariaki Obukuro / マカロニえんぴつ / Elephant Gym / 石崎ひゅーい / Acidclank
FIELD OF HEAVEN
ハナレグミ / 中村佳穂 / 角野隼斗 / Altin Gun / 七尾旅人 / 奇妙礼太郎