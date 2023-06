野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の特別番組が9月29日から10月1日までの3日間、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムとフジテレビNEXTsmartにて放送および配信される。

この特番ではGREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4ステージの模様を各日4時間にわたってオンエア。ライブ映像が放送されるアーティストは後日発表となる。

またフジテレビNEXT ライブ・プレミアムとフジテレビNEXTsmartでは7月15日から17日まで、昨年行われた「FUJI ROCK FESTIVAL '22」のライブ映像もオンエアされる。

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム / フジテレビNEXTsmart「FUJI ROCK FESTIVAL '23完全版」

2023年9月29日(金)22:00~26:00

2023年9月30日(土)20:00~24:00

2023年10月1日(日)20:00~24:00

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム / フジテレビNEXTsmart「FUJI ROCK FESTIVAL '22完全版」

2023年7月15日(土)19:00~23:00

<ライブ映像放送アーティスト>

GREEN STAGE

Vampire Weekend / Hiatus Kaiyote / クラムボン / Original Love / The Hu / OAU

WHITE STAGE

ボノボ / ジョナス・ブルー / D.A.N. / ジェイペグマフィア / The Novembers / DOPING PANDA

RED MARQUEE

シド / Awich / Night Tempo / WONK / No Buses / Michael Kaneko

FIELD OF HEAVEN

Dawes / SPECIAL OTHERS / 木村充揮ロックンロールバンド / 幾何学模様 / 踊ってばかりの国



2023年7月16日(日)19:00~23:00

<ライブ映像放送アーティスト>

GREEN STAGE

ジャック・ホワイト / Foals / 東京スカパラダイスオーケストラ / 折坂悠太(重奏) / ORANGE RANGE / Bloodywood

WHITE STAGE

Cornelius / Dinosaur Jr. / GLIM SPANKY / スネイル・メイル / SHERBETS / Fire EX.

RED MARQUEE

アーロ・パークス / CreativeDrugStore / GRAPEVINE / Helsinki Lambda Club / 崎山蒼志 / The fin.

FIELD OF HEAVEN

中納良恵 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / toconoma / T字路s / 石橋英子 / ナイ・パーム(Hiatus Kaiyote)



2023年7月17日(月・祝)19:00~23:00

<ライブ映像放送アーティスト>

GREEN STAGE

トム・ミッシュ / PUNPEE / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. UA、中納良恵、トータス松本) / Japanese Breakfast / go!go!vanillas

WHITE STAGE

ムラ・マサ / Superorganism / Black Country, New Road / 鈴木雅之 / YOUR SONG IS GOOD / Kroi

RED MARQUEE

Mogwai / Nariaki Obukuro / マカロニえんぴつ / Elephant Gym / 石崎ひゅーい / Acidclank

FIELD OF HEAVEN

ハナレグミ / 中村佳穂 / 角野隼斗 / Altin Gun / 七尾旅人 / 奇妙礼太郎