あいみょんのライブBlu-ray / DVD「AIMYON 弾き語り LIVE 2022 -サーチライト- IN 阪神甲子園球場」が11月5日にリリースされる。

本作には、あいみょんが昨年11月に地元である兵庫・阪神甲子園球場で開催した弾き語りワンマンライブの開催発表から公演当日までライブの裏側を捉えたドキュメント映像と、ライブ映像を収録。特典映像には公演当日に上映されたスペシャルムービーも収められ、4時間10分を超える大ボリュームの作品となっている。

ライブBlu-ray / DVDの仕様は、56ページのフォトブックレットが付属する初回限定盤と通常盤の2形態。全形態の初回プレス分には本編映像をスマートフォンやテレビにてDolby Atmos音声でストリーミング再生できる配信サービス「NeSTREAM LIVE」の視聴シリアルコードが付属する。なおBlu-ray盤にはDolby Atmos対応音声が採用されている。

さらに今回の発表に合わせて、あいみょんのYouTube公式チャンネルでは「AIMYON 弾き語り LIVE 2022 -サーチライト- IN 阪神甲子園球場」より「さよならの今日に」のライブ映像と、ライブBlu-ray / DVDのティザー映像が公開された。

あいみょん「AIMYON 弾き語り LIVE 2022 -サーチライト- IN 阪神甲子園球場」収録内容(Blu-ray / DVD共通)

01. document of searchlight -prologue-

02. 憧れてきたんだ

03. ハルノヒ

04. ジェニファー

05. 愛を伝えたいだとか

06. 3636

07. ら、のはなし

08. 満月の夜なら

09. さよならの今日に

10. 裸の心

11. document of searchlight -interlude-

12. 貴方解剖純愛歌~死ね~

13. マリーゴールド

14. tower of the sun

15. 姿

16. 生きていたんだよな

17. マトリョーシカ

18. 分かってくれよ

19. サーチライト

20. GOOD NIGHT BABY

21. 君はロックを聴かない

22. document of searchlight -epilogue-

特典映像

special challenge movie

・福女チャレンジ

・女優チャレンジ

・ストライクチャレンジ