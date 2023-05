Travis Japanが6月5日に配信リリースする新作EP「Moving Pieces EP」に「Keep On Smile」が収録されることが決まった。

「Keep On Smile」は6月1日から関東エリアで放送されるロゼット「ロゼット洗顔パスタ」のCMに使用される楽曲。EPにはこの楽曲のほか、アメリカの音楽プロデューサー・プーベアが手がけた「Moving Pieces」、カゴメ「野菜生活100」のCMソング「Charging!」、bior organics「オーガニックアクア エアレスクッション」のCMに提供した「Still on a journey」が収められる。さらにYouTubeでは全楽曲をダイジェストで試聴できる動画が公開された。

Travis Japan「Moving Pieces EP」収録曲

01. Moving Pieces

02. Charging!

03. Still on a journey

04. Keep On Smile