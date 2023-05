She Her Her Hersとthe.fin、中国のフェス「Strawberry Music Festival」出演で歓声集める

中国最大級の野外音楽フェスティバル「草莓音樂節 Strawberry Music Festival '23」が、5月20日・21日に深圳・大梅沙海浜公園開催された。

同フェスは中国最大級の音楽レーベル「モダンスカイ」が2009年より主催するイベントで、同レーベル所属アーティストを中心に国内のアーティストが多く参加し、アジアや欧米など海外のアーティストも出演している。2013年に北京运河公园で開催した際は3日間で約10万人を動員し、北京や上海などの大都市を中心に近年では時期をずらしながら西安や武漢などの地方都市でも巡回式に開催、多くの音楽ファンが支持するイベントに成長した。

【画像を見る】「草莓音樂節 Strawberry Music Festival '23」のライブ写真(全41枚)

今年はコロナの影響を受け3年ぶりに日本のアーティストとしてThe fin.とShe Her Her Hersの2組が招待され、深圳に2日間で動員した3万人の音楽ファンの期待に応えた。

She Her Her Hers(Photo by 草莓音樂節 / 鬼鬼)

初日(20日)の2ndステージ”Love Stage”には、同フェス初出演のShe Her Her Hersが登場。2019年にリリースした『location』に収録されている「Episode 33」「Bloody Mary Girl」などが根強い人気があり、同年には中国7都市のツアーを成功させている。音楽的に静かでチルなイメージに対し、フェス会場では大きな歓声があがった。また、キーボードのとまそんが中国語でMCをすると会場からは歓声があがり盛り上がりを見せた。

なお、She Her Her Hersはフェスの前、18日には上海・万代南梦宫文化センター夢想劇場にてタイのHYBSのゲストアクトとして、そして19日には成都・麓湖水上劇場にて台湾のI Mean Usとともに「胶囊1+1」というイベントに出演。いずれも1200人を超える動員がありチケットもソールドアウトするほどの注目を集めた。5月31日(水)には、88risingのRich Brianらが審査員を務める中国の若手ラッパー発掘番組『说唱新世代(新世代ラップ)』で才能を評価されデビューしたシンガー·石玺彤 (シィー・シィートン)を迎えた新曲「Mo ai ni」をリリースする予定。

She Her Her Hers(Photo by 草莓音樂節 / 鬼鬼)

2日目(21日)のメインステージ”Strawberry Stage”には、The fin.が出演。彼らは過去に北京、上海で開催された同フェスに出演しており、今回が3度目の出演となった。すでに中国での人気を獲得しており、約4年ぶりの中国でのライブということもあり、会場に詰めかけた多くのオーディエンスたち。Yuto Uchino、Kaoru Nakazawa(Ba,Synth)に加え、サポートには栗田祐輔(Key.,Cho.)、竹之内一彌(Gt.)、Tom Carter(Dr.)という編成で、最新アルバムから「Sapphire」「Old Canvas」「Outer Ego」のほか「Night Time」「Gravity」などライブでも人気の曲を交えて盛り上げた。The fin.は前日には「West Lake Festival 23」にも出演。6月には中国ツアーが決定している。

the.fin(Photo by 草莓音樂節 / 鬼鬼)

the.fin(Photo by 草莓音樂節 / 鬼鬼)

<ツアー情報>

The fin.2023 中国ツアー

2023年6月17日 Kunming, China - Modern Sky Lab

2023年6月18日 Chongqing, China - 寅派动力

2023年6月20日 Chengdu, China - 正火

2023年6月21日 Xian, China - 西演SPACE

2023年6月22日 Beijing, China - Omni Space

2023年6月23日 Beijing, China - Omni Space

2023年6月24日 Nanjing, China - 稻香

2023年6月25日 Shanghai, China - Bandai Namco Dream Hall

2023年6月27日 Hangzhou, China - Mao Livehouse

2023年6月28日 Wuhan, China - Vox Livehouse

2023年6月29日 Changsha, China - VOX Livehouse

2023年6月30日 Guangzhou, China - 声音共和 Livehouse