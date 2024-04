Aile The Shota、新曲｢new blood feat. Maddy Soma｣ライブ映像公開

Aile The Shotaが、3月28日(木)にZepp Hanedaで開催されたイベント「PANDORA organized by Aile The Shota」で初披露した新曲「new blood feat. Maddy Soma」のライブ映像を公開した。

本楽曲は、4月19日(金)にリリースされたEP『omen』に収録されており、HIYADAMのメインコンポーザーを務める他、新しい学校のリーダーズ、kZm等の楽曲を手掛けるプロデューサー"Yohji Igarashi"による軽快なビートに合わせて、Aile The ShotaとCookie PlantのMaddy Somaによるフロウ・リリックが相まった話題の1曲。また、ライブではこの日限りのスペシャルコラボとしてダンスチームのTHE SPC BOYS CLUBもステージに参加している。

また、本楽曲のライブも収録された「PANDORA organized by Aile The Shota」の模様が5月12日(日)まで、ABEMAで独占配信中。

<リリース情報>

Aile The Shota

デジタルEP『omen』

配信中

https://lnk.to/ATS_omen

<ライブ情報>

「Aile The Shota Oneman Tour 2024」

2024年7月7日(日)DRUM LOGOS

2024年7月11日(木)仙台Rensa

2024年7月15日(月・祝)名古屋 DIAMOND HALL

2024年7月20日(土)札幌 PENNY LANE24

2024年7月28日(日)なんばHatch

2024年8月2日(金)Zepp Haneda(TOKYO)

整理番号付き自由:¥5500(税込)

2階指定席(東京・大阪公演のみ):¥6000 (税込)

※1ドリンク別

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※お一人様1申込みにつき4枚まで(同行者は非会員でも購入可)

※2階指定席:Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売

HP:https://ailetheshota.tokyo/