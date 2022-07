アイドルグループ・Hey! Say! JUMPが出演するバーティカルシアターアプリ「smash.」コンテンツの新シリーズ「JUMPの休日」(全14エピソード予定 毎週木曜18時更新)#1がきょう14日に配信される。

「smash.」内でHey! Say! JUMPがさまざまなことに挑戦する「JUMP in smash.」。「2nd season」始動となる「JUMPの休日」は、ドラマやバラエティ番組、 映画や舞台にと忙しい日々を送るHey! Say! JUMP7人にリフレッシュしてもらうことを目的に、2人1組で“行きたいところでやりたいことをやる”プライベートドキュメントを届ける。

14日公開の中島裕翔×有岡大貴編#1は、 中島がやりたかったアーチェリーに挑戦。大自然の中で2人が休日のテンションで盛り上がる様子が見られる。伊野尾慧×高木雄也編#1では髙木が欲しかったスカジャンを買いに出かけるが、2人がおそろいで購入することに? ティザー映像にはそのほかもさまざまな場所で2組が楽しんでいる様子が収められている。本人たちも「こんな映像出しちゃっていいの?」「まんま休日テンションだよ」と話すラフな休日の様子に注目だ。以降の作品や組み合わせはsmash.本編の予告編やsmash.公式Twitterなどで随時発表される。