音楽ストリーミングサービス・Spotifyは9日、8月19日と20日に千葉・幕張メッセで開催される都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」(以下サマソニ)とのコラボレーションにより、スペシャルステージ「Spotify RADAR: Early Noise Stage」をプロデュースすることを発表した。

新しい学校のリーダーズ

imase

Spotifyが注目の国内新進アーティストをプレイリストやイベントなどで音楽ファンにいち早く紹介し、2017年から展開してきたプログラム「RADAR: Early Noise」。今回、4年ぶりのコラボレーションとなる同ステージには、「RADAR: Early Noise」で選出された春ねむり、chilldspot、Skaai(yonawo x 鈴木真海子 x Skaai名義によるコラボステージ)、Daichi Yamamoto、Bialystocks、DURDN、CHAI、LANA、tonun、aoに加え、新しい学校のリーダーズやimaseといった次世代の音楽シーンをリードする計12組が集結する。

Spotifyとサマソニは、これまでも様々な形でコラボレーションを展開してきた。2019年のサマソニでは、日本・欧米・アジアのトップアーティストが国や地域を超えて競演するライブイベント「Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC」を開催。SEKAI NO OWARI、MGMT、R3HAB、NCT 127、amazarashi、スキマスイッチ、TK from 凛として時雨の7組が出演し、話題となった。

■イベント情報

SUMMER SONIC 2023「Spotify RADAR: Early Noise Stage」

・開催日:8月19日、8月20日

・会場:幕張メッセ

・出演アーティスト

8月19日:春ねむり / chilldspot / yonawo x 鈴木真海子 x Skaai / Daichi Yamamoto / Bialystocks / DURDN

8月20日:新しい学校のリーダーズ / CHAI / imase / LANA / tonun /ao