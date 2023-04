サンリオピューロランドはこのほど、施設内で販売しているオリジナル雑貨全体・カチューシャ・お菓子を対象とした「グッズ・お土産人気ランキング」を発表した。

オリジナル雑貨全体(カチューシャ除く)ランキング1位は「ぬいぐるみパース」(1,980円)だった。小物も入れられるため、施設の中で遊ぶ際にも便利に使える。全16種類のキャラクターをラインナップした。

2位は「ぬいぐるみ」(2,200円)だった。お部屋に飾ったり、持ち運んだりとさまざまな楽しみ方ができる。サンリオオンラインショップ本店でも販売している。

3位には「ミラクル♡ライト」(1,500円)がランクインした。館内で上演しているショーやパレードと連動してカラフルに光るライトで、音楽にあわせて一緒に振ればショーがさらに楽しめる。

4位は「ドリーミーメイト☆セット」(1,860円)だった。ミュークルドリーミー(みゅー)のカチューシャとつけ襟のセットで、ドリーミーメイト☆ミュークルドリーミーの世界を一緒に楽しめる。

5位は、ずっと触れたくなるような柔らかなもちもちのミニサイズクッション「ミニクッション」(1,760円)となった。

カチューシャ人気ランキングの1位は、ピューロランド不動の人気を誇る「クロミカチューシャ」(1,650円)だった。エナメルの耳とリボンの中心にあるピンクのどくろがポイントとなっている。

2位は「シナモロールカチューシャ」(1,650円)だった。白い耳は、シナモロールの生まれた遠いお空の雲の上を連想させるようなふわふわな触り心地で、ティーカップとのバランスは絶妙とのこと。

3位は「ハローキティカチューシャ」(1,650円)だった。大きな赤いリボンには、光沢のある生地を使用しており、はっと目を引く造りとなっている。

4位は、レースがあしらわれたリボンが付いた「マイメロディカチューシャ」(1,650円)、5位は、お友だちのマフィンがベレー帽の上に乗っている「ポムポムプリンカチューシャ」(1,650円)だった。

お土産のお菓子1位は「サンリオピューロランドに行ってきました!クッキー」(864円)だった。18枚入りの個包装で、それぞれのクッキーにはキャラクターたちの姿が描かれている。

2位は、オレンジ、グレープ、ストロベリーの風味で、パステルカラーのパッケージがかわいい「ロリポップキャンディ」(540円)だった。

3位には、1つずつの個包装で、キャラクターの顔がプリントされた13個入りのチョコレートクリーム入りマシュマロ「キャラクターマシュマロ」(702円)がランクインした。

4位は甘いものが苦手な人へのお土産におすすめの「柿の種」(864円)、5位はキャラクターがプリントされた「キャラクターマンジュウ」(702円)だった。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN MMP,TX S/D・G