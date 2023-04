日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『インディ・ジョーンズ』シリーズ4作品を、5月と6月に放送する。

『金曜ロードショー』が放送を開始した1985年10月4日に放送された作品は、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』。後に世界的な大ヒットシリーズとなる『インディ・ジョーンズ』フランチャイズの第1作となり、その後、第2作『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』、第3作『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』、第4作『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』が公開された。

そして第4作公開から15年の月日を経て、最新作『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が、6月30日に公開される。

それを記念して、5月19日に第1作『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』、同26日に第2作『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』、6月23日に第3作『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』、同30日に第4作『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』を放送。第3作まで、インディ役のハリソン・フォードの吹替を担当してきた村井國夫(当時の表記は「村井国夫」)が、今回、特別に第4作の金曜ロードショー・オリジナルの吹替を新録音し、4作のインディを全て、耳なじみのある村井吹き替えで放送する。

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』

TM & (C) 1981, (2023) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』

TM & (C) 1984, (2023) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』

TM & (C) 1989, (2023) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』

TM & (C) 2008, (2023) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.