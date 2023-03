4月3日に放送されるTBS系音楽番組『CDTV30周年 歌うぞ!1位の曲だけフェス』(18:30~22:57)。このたび全アーティストの歌唱楽曲が発表された。

TBSで1993年4月8日に放送スタートした音楽番組『COUNT DOWN TV』が今年4月に30周年を迎える。4月3日放送の『CDTVライブ!ライブ!』は18時30分から、30周年を祝う4時間半のスペシャル生放送。この日出演するのは、これまで30年間の『CDTV』オリジナルランキングで週間、年間1位を獲得したアーティストだけ。1位を獲得した誰もが知るヒット曲を4時間半にわたってノンストップで届ける。

当日出演するのは豪華アーティスト計29組。ジャニーズからは13組のアーティストが出演することが先日発表されたが、このたび全アーティストの歌唱楽曲も明らかになった。

30年の歴史の中で1位を獲得してきた、平成から令和の時代を超えて愛されるアーティストたちが集結。家族や友人と一緒に口ずさめるヒット曲が盛りだくさんだ。

さらに『CDTV』30年間のオリジナル総合ランキングベスト100位から1位を大発表。1位に輝くのはどの曲なのか!?

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

HKT48「メロンジュース」

AKB48「RIVER」

AKB48×SKE48×NMB48×HKT48「ヘビーローテーション」

A.B.C-Z「Moonlight walker」

SKE48「パレオはエメラルド」

NMB48「僕らのユリイカ」

KAT-TUN「Real Face#2」

関ジャニ∞「無責任ヒーロー」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」

KinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」

King & Prince「シンデレラガール」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「You Go Your Way」

櫻坂46「BAN」

三代目 J SOUL BROTHERS「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」

ジャニーズWEST「証拠」

SixTONES「Imitation Rain」

Snow Man「オレンジ kiss」

Sexy Zone「RUN」

TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce ~no no cry more~」

なにわ男子「初心 LOVE(うぶらぶ)」

NEWS「weeeek」

乃木坂46「シンクロニシティ」

浜崎あゆみ「Startin'」

日向坂46「君しか勝たん」

Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」

ポルノグラフィティ「サウダージ」

三浦大知「EXCITE」

森山直太朗「さくら」

優里「ドライフラワー」

ゆず「嗚呼、青春の日々」

(C)TBS