スターバックスから3月29日より始まるSTARBUCKS×PEANUTSコラボ第2弾。個性豊かなPEANUTSの仲間とともに “自分らしさ”“多様性”をメッセージに込めたオリジナルドリンク3種類が販売されます。『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』をはじめとするそれぞれの特徴やカロリーなどを紹介していきます。

3月22日からスターバックスで始まったPEANUTSコラボ。その第2弾では、“HAPPINESS IS BEING WHO YOU ARE.”(しあわせは、そのままのきみでいること)をテーマに、PEANUTSコラボでは初となるドリンクやフードが登場します。新作ドリンクは、日常で親しまれている商品をベースにスヌーピー、サリー・ブラウン、チャーリー・ブラウンのそれぞれの個性が表現されていました。

新作フラペチーノ『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』はどんな味?

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』(Tallサイズのみ/持ち帰り648円、店内利用660円)

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』は、スヌーピーの大好物であるクッキーとアイスクリームを組み合わせたような味わいのフラペチーノです。「バニラ クリーム フラペチーノ」をベースにブラックココアクッキーをスワールとトッピングで使用しており、白×黒とスヌーピーとお揃いの見た目をしています。

一口飲んでみると、バニラのコクとブラックココアクッキーのほろ苦さが合わさり、クッキー&クリーム味のアイスを飲んでいるような感覚。甘さはブラックココアクッキーによって抑えられ、リッチな味わいと大きさの異なるクッキーのサクサクとした食感を楽しめました。

サクサクの食感を楽しめるブラックココアクッキーがたっぷり

スヌーピーのように誰からも愛される味わいです。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』のカロリーは?

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』のカロリーは307kcalです。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』の価格は?

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』の価格はTallサイズのみの販売で、店内利用の場合660円、持ち帰りの場合648円です。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムを担当者に聞いてみたところ、まずはカスタムをせずにそのままの味わいを楽しんで欲しいとのことでした。2回目以降は自分好みのカスタムで“自分らしさ”を表現してみるのも良いかもしれません。

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』の販売はいつまで?

『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』の販売期間は、3月29日(水)からなくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてみてくださいね。

新作『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』はどんな味?

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』(Tallサイズのみ/持ち帰り579円、店内利用590円)

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』は、オーツミルクの「カフェ モカ」に、プレッツェルを砕いてトッピングした、魅力いっぱいのサリー・ブラウンをイメージしたドリンクです。

「カフェ モカ」はオーツミルクを使用しているからか後味はさっぱり。そこにたっぷりとのったホイップクリームのふわふわな口当たり、チョコレートソースの甘さ、塩味がほんのりと効いたプレッツェルの香ばしさとカリカリとした食感と、一口でさまざまな味わいがギュッと詰まっています。

甘えんぼで色々な魅力を感じさせるサリーとリンクした、ご褒美感満載のドリンクでした。

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』のカロリーは?

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』(ホット)のカロリーは406kcalです。

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』の価格は?

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』の価格はTallサイズのみの販売で、店内利用の場合590円、持ち帰りの場579円です。

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』のオススメのカスタムは?

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』も、まずはカスタムをせずにそのままの味わいを楽しむことをオススメします。

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』の販売はいつまで?

『サリー・ブラウン オーツミルク カフェ モカwith チョコレート プレッツェル』の販売期間は、『スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー』と同じく、3月29日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』はどんな味?

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』(Tallサイズのみ/ホットのみ/持ち帰り491円、店内利用500円)

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』は、カプチーノにブラウンシュガーでほんのり甘みをつけた後、仕上げに“愛すべき敗者”のチャーリー・ブラウンのぐるぐるの頭の中とくるんとした前髪をキャラメルソースで表現した一杯です。

エスプレッソにほろ苦いキャラメルソースが加わり、ビターなほっこりとする味わい。ふんわりとしたフォームミルクがたっぷりと入っているので優しい口当たりで楽しめます。

PEANUTSコラボのドリンクの中では1番甘さが控えめなので、大人な味わいを楽しみたい人にぴったりなドリンクです。

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』のカロリーは?

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』のカロリーは170kcalです。

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』の価格は?

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』の価格はTallサイズのホットのみの販売で、店内利用の場合500円、持ち帰りの場491円です。

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』のオススメのカスタムは?

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』も他の2つと同じく、まずはカスタムをせずにそのままの味わいを楽しむのがオススメです。

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』の販売はいつまで?

『チャーリー・ブラウン カプチーノwith ブラウン シュガー』の販売期間は他の2つと同じく、3月29日(水)からなくなり次第終了となります。

色鮮やかなカラーを用いたグッズも拡充

第2弾で販売されるグッズ

PEANUTSコラボ第2弾では、グリーンのエプロンをつけてバリスタになったスヌーピーと、スヌーピーの兄弟たち、サリー・ブラウン、チャーリー・ブラウン、ルーシー、フランクリン、シュローダー、ウッドストックの仲間たちと、“自分らしさ”を大事にするメッセージを添えた、個性豊かなライフスタイルグッズが登場します。

「スターバックス グリーンエプロン Snoopy L」(8,500円)

高さ約33cmと昨年のコラボレーションで販売した時よりも一回り大きくなって登場するスヌーピー。今回初登場のウッドストックのぬいぐるみ(3,900円)と並べて飾りたくなります。

ストリートファッションに取り入れたくなるパーカーとキャップがそれぞれ3色ずつ発売されました。「オーバーサイズパーカー」はS-MとL-XLの2サイズ展開と性別問わず着用できるので、PEANUTSファンだけでなくファッションのワンポイントとして取り入れるのも良さそうです。

縦39cm×横32cm×幅10cmとノートパソコンもすっぽりと収まるサイズの「トートバッグ」。表面にはそれぞれ“STARBUCKS×PEANUTS”のタグラインが入り、ブルーの裏側には、“HAPPINESS IS BEING THOUGHTFUL.”(しあわせは、ゆっくりと思いをめぐらせること)のメッセージと、コーヒーを飲みながらひと息つくスヌーピーとフランクリンが、イエローの裏側には、“HAPPINESS IS EXPRESSING HOW YOU FEEL.”(しあわせは、ありのままの気持ちをあらわすこと)のメッセージと、お互いの気持ちを表現し合うスヌーピーとルーシーがデザインされています。

スヌーピーが大きく描かれたデザインと、スヌーピーとPEANUTSの仲間たちがカラフルな背景で描かれたデザインが目を惹く「スケートボードデッキ」までも登場。インパクトがあるのでインテリアとして飾りたくなる一品です。

部屋に飾りたくなるPEANUTSコラボグッズ

ドリンクにフード、グッズとたくさんのアイテムが登場するPEANUTSコラボ。それぞれに“自分らしさ”“多様性”のメッセージが込められているので、店頭に行った際には、コラボドリンクを味わいながらそのメッセージの意味にも是非注目してみてくださいね。