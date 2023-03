ブシロードは2023年3月22日、『ブシロードTCG戦略発表会2023 永遠のマイターン DAY2』を開催し 今後のトレーディングカードゲーム展開について発表した。

『Reバース for you』は発売3周年を迎え、全国で開催中の3rd Anniversary Tourや4月29・30日に開催のReバースフェス2023などイベントがもりだくさんとなっている。また、Reバースフェス2023ではその他『フェスティバルセット「Reバース」』の特別販売や豪華特典が手に入るチャンスとなっている。さらに、『陰の実力者になりたくて!』『転生したらスライムだった件 転スラ日記』『ご注文はうさぎですか?BLOOM』などが参戦する。そして、『新日本プロレス&STARDOM』スペシャルパックが発売される。

『Shadowverse EVOLVE』は、ブースターパック第5弾「永劫なる絶傑」1周年記念キャンペーンを発表。ボックス特典として「十禍絶傑」キャラクターイラストのスリーブを全10種からランダムで1種10枚封入。UR全7種とイラスト違い・特別加工トークン『フェアリー』を収録。世界に各10枚しか存在しないシリアルナンバー入りの「十禍絶傑」カードを豪華な楯入りで手に入るキャンペーンを実施。

そして、ブースターパック第6弾「絶対なる覇者」の発売が6月16日に決定。アプリ『Shadowverse』第15弾カードパック「Ultimate Colosseum / アルティメットコロシアム」収録のカードを中心に、『陰陽の開祖・クオン』などの新カードが『Shadowverse EVOLVE』に登場。さらに、ホロライブ所属「博衣こより」「沙花叉クロヱ」のコラボカードの収録が決定。ボックス特典として「博衣こより」「沙花叉クロヱ」リーダーカード2種と手描きトークン2種の中から1枚をランダムで封入。また、パックからは「博衣こより」「沙花叉クロヱ」箔押しサイン入りリーダーカードを含む全8種のコラボカードが出現。

さらに、2023年度シーズンでも、『Shadowverse EVOLVE』日本王者を決める大会「JCS」を開催。参加権利は「Grand Prix 2023」から獲得する方法と、「JCS」の店舗予選、エリア予選を勝ち抜いて獲得する方法の2種類となっている。

そして、TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』再放送が決定した。さらに『カードファイト!! ヴァンガード overDress』&『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』楽曲配信が発表。また、『月刊ブシロード』5月号にて『カードファイト!! ヴァンガード firstDress』が短期集中連載開始決定。

さらに、『バンドリ!』コラボを記念して、愛美、相羽あいなからのビデオメッセージが到着し、会場を盛り上げた。

(C)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン (C)柴・伏瀬・講談社/転スラ日記製作委員会 (C)Koi・芳文社/ご注文はBLOOM製作委員会ですか? (C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved. (C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2016 COVER Corp. (C)BanG Dream! Project (C)BanG Dream! FILM LIVE Project (C)丹羽 庭・真鍋昌平・ゆうきまさみ・佐藤まさき・若木民喜/小学館 (C)VANGUARD will+Dress Character Design (C)2021-2023 CLAMP・ST (C)BUSHI (C) Cygames, Inc. (C)VANGUARD will+Dress CharacterDesign (C)2021-2023 CLAMP・ST (C)nagano / chiikawa committee (C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)KLabGames (C)SUNRISE (C)bushiroad (C)Disney (C) Cygames, Inc. (C) NEXON Games & Yostar (C)野際かえで illust:HA/たにはらなつき/西あすか