取引先に提案書を送ったときや商品を納品したときなど、ビジネスではお礼メールを受け取る機会が多くあります。お礼メールを受け取ったら、基本的には返信するのがマナー。しかし、お礼メールに対しどのように返信していいかわからないという方もいるでしょう。

そこで本記事では、お礼メールに返信するときのマナーや基本的な書き方をご紹介。さらに、よく使うフレーズや取引先・社内のケース別に使えるお礼メールへの返信例文などもご紹介します。

まずは、お礼メールに返信する際のマナーについて解説します。どれも基本的なビジネスマナーなので、覚えておきましょう。

取引先などからお礼のメールを受け取ったら、なるべく早く返信するのが望ましいとされています。可能であれば、即日返信するのがベストです。遅くとも24時間以内には返信しましょう。レスポンスの早さは信頼につながります。

お礼メールに限らず、ビジネスメールにおいて返信する際は、件名を変更しないのがマナーです。件名を変更してしまうと、どのメールに対する返信なのかわかりにくくなってしまいます。お礼メールでも件名は変更せずに返信しましょう。メールの返信機能を使えば、もとの件名に返信を指す「Re:」がついたかたちになるので、このまま変えずに送ってください。

お礼メールが自身に宛てたものではなく、「Cc」で入っているだけということもあるでしょう。「Cc」は、情報共有の意味を込めて送られるものなので、基本的には返信不要です。

また不特定多数に宛てたお礼メールや自動返信のお礼メールにも、返信する必要はありません。例えば資料請求や問い合わせをした際のお礼メールは、興味があったり商談したかったりする場合は返信しても構いませんが、そうでなければ返信しないのが一般的です。

お礼のメールに返信した後にお互いに気を遣ってしまい、返信が何度も続くケースは少なくありません。このような場合は、こちらから返信を終えられるよう文末に一言添えるといいでしょう。下記はその一例です。

状況に応じて、このような一言を添えてみてください。

お礼メールに返信する際、まずおさえておきたいのがビジネスメールの基本的な書き方です。

ビジネスメールには、件名と本文があります。本文は下記のように「挨拶」「要旨・概要」「詳細」「結び」「署名」という要素に分類可能です。それぞれに記載する内容や注意点についてまとめてみました。

上記が基本的なビジネスメールの流れです。お礼メールに返信する際にぜひ参考にしてみてください。

お礼メールにはよく使われるフレーズがあるので、覚えておくと役立ちます。以下は、お礼メールで感謝の気持ちを表す際によく使われるフレーズです。

また、相手のメールにお褒めの言葉が添えられていることもあるでしょう。そんなときは、下記のような一言を添えると好印象です。

取引先からお礼メールが届いたら、基本的には返信が必要です。ここでは、取引先からのお礼メールの返信に使える例文を紹介します。

ビジネスでは、取引先だけでなく社内の人からお礼メールが届くこともあるでしょう。ここでは、社内の人からのお礼メールの返信に使える例文を紹介します。

ビジネスで海外の取引先とやり取りすることがある方は、英語でメールを送る機会もあるでしょう。ここでは、英語でお礼メールに返信する際に使えるフレーズを紹介します。

・It was my pleasure.

・I‘m happy to help.