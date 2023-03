映画『シン・仮面ライダー』の公開を記念し、1959年設立のミリタリーブランド「ALPHA INDUSTRIES(アルファインダストリーズ)」とのコラボによる、フライトジャケットシリーズが登場。「『シン・仮面ライダー』ALPHA CWU-36/P SHOCKERモデル」(39,600円/税込)として、プレミアムバンダイで2023年3月16日12時より予約受付がスタートする。

「ALPHA CWU-36/P SHOCKERモデル」は、1978年に登場、陸・海・空・海兵隊の米4軍で採用されており、10℃~30℃の「ライトゾーン」に属するフライトジャケット CWU-36/Pをベースにモディファイ。大きめのフラップ付きポケットやユーティリティポケットなど機能性も抜群、中綿が無く、薄手で羽織りやすいライトな着心地は、幅広いシーズンで活躍する。

SHOCKERモデルは、劇中からインスパイアを受け、下級構成員のジャケットをイメージ。フロント部分、右袖のエンブレムパッチが、『シン・仮面ライダー』の世界観を演出、内側背面には、SHOCKERロゴをプリント。また、左胸の面ファスナー”ALPHA INDUSTRIES”レザーワッペンを取り外すと、「IF YOU WANT TO BE HAPPY BE」の文字が現れる仕様となっている。

「ALPHA INDUSTRIES(アルファインダストリーズ)」は1959年設立のミリタリーブランドで、現在もアメリカ軍の優良な供給者であるだけでなく、常に最先端のアイテムをデザインする先駆者としての地位を確立しており、中でも代表的なフライトジャケット「MA-1」は多くのファンをもっている。

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会