寺子屋は3月31日、サンエックスとのライセンス契約締結にもとづきグッズ&テイクアウトショップ「開運すみっコぐらし庵 宮島店」を広島・宮島にオープンする。

同店は、「日本の木造伝統建築と、木の温もり」をテーマに「開運・和菓子×すみっコぐらし」をメインコンセプトにしたショップ。

グッズコーナーでは、宮島名物の「もみじ」や「しゃもじ」をモチーフにした宮島店ならではのアイテムのほか「開運」「和菓子」モチーフのすみっコぐらし庵限定商品やすみっコぐらしグッズを多数用意している。

グッズ一例

商品は、「ミニタオル」(660円)や「コースター」(440円)、「えびせんべい もみじ散策」(594円)、「飾り杓子(小) 金運」(2,310円)、「飾り杓子(大) 金運」(3,520円)、「ミニフレームマグネット」(495円)、「缶バッジ」(330円)、「アクリルキーホルダー」(660円)、「ガラスマグネット」(550円)、「ガラス箸置き」(715円)、「飾り杓子(小)」(2,310円)、「スタッキングタンブラー」(770円)、「しゃもじ(小)」(1,430円)、「しゃもじ(大)」(1,705円)など。

しゃもじや飾り杓子も

テイクアウトコーナーでは、すみっコぐらしの形をしたベビーカステラにいちごパウダーを振りかけてセルフでふるふる(シェイク)して楽しむ「ベビーカステラ ふるふるすみっコぐらし焼き」(6個460円、12個770円)や、求肥を使用した和菓子アレンジのドリンク「もちもち求肥ドリンク(黒糖ミルク・ オレンジミルク・いちごミルク)」(580円)などを提供する。

テイクアウトフード

さらに、限定のスーベニアアイテムも用意するほか、店内ではすみっコぐらしとコラボした装飾を施し、癒しと憩いの空間を演出する。

また、各コーナーでは、同店のオープン記念したノベルティ缶バッチも用意。グッズコーナーでは3,000円、テイクアウトコーナーでは1,500円の購入ごとに1個プレゼントとなる。デザインは計5種類を展開。サイズはコーナーごとで異なる。

グッズコーナーノベルティ

テイクアウトコーナーノベルティ

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Right Reserved.