声優、そしてアーティストとして活躍する内田雄馬が2023年4月12日(水)にリリースする、11thシングル「Salt & Sugar」および昨年11月に開催された日本武道館ライブのBlu-ray&DVD YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz on your world, our world」のジャケット写真が公開された。

「Salt & Sugar」ではビビッドな色合いは映えるカラーリングになり、楽曲タイトルの頭文字「S」を模したポージングの内田が2人並ぶデザインとなっている。タイトルの「塩と砂糖」のように形は似ているものの、それぞれが持っている性質や個性が違う部分をデザインに落とし込んだ内容に仕上がっている。完全限定生産盤にはファンの間で話題となった「内田雄馬化カード」や、ミュージックビデオやそのメイキング映像がスマホ・PCで見ることができる「M-CARD」が封入される。

完全限定生産盤

通常盤

日本武道館ライブ『YUMA UCHIDA LIVE 2022 「Gratz on your world, our world」』では、ライブ本編で着用した衣装を着た内田がジャケットを飾る。Blu-rayでは本編終盤で着用したブルゾン衣装を、DVD DAY1はDAY1のオープニングを飾ったナポレオンジャケットを、DVD DAY2はDAY2のオープニングアカペラシーンで使用した赤コート衣装が採用されており、いずれもライブの感動を思い起こさせるような仕上がりとなっている。映像にはライブ本編やそのメイキング映像に加え、DAY1の映像特典には昨年5月に内田がゲスト出演した「Da-iCE TWO MAN LIVE TOUR 2022 -REVERSi-」の舞台裏映像も収録のボリューム満点の内容となる。

Blu-ray

DVD DAY1

DVD DAY2

また、11thシングル「Salt & Sugar」は、2023年4月12日(水)のリリースに先駆けて、3月22日(水)に「Salt & Sugar」の楽曲先行配信がされることが決定。発売に先駆けていち早く楽曲を楽しむことができる。さらに、発売日4月12日(水)21:00より、ニコニコ生放送にてシングルとライブ映像を紹介する生放送特番の実施が決定している。内田のほかに共に日本武道館のステージに立ったダンサーのRYOTARO・TAKAMASAも出演する。各詳細は公式サイトにて。