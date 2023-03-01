井上尚弥や寺地拳四朗、武居由樹、村田諒太ら人気ボクサーが2月22日、『ボクシング2022年度年間表彰式』に登場した。
囲み取材では、次戦について言及。「もうじき発表できる」とし、WBC・WBO世界スーパーバンタム級統一王者、スティーブン・フルトンの話題にも触れた。
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