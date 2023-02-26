本日最終回を迎えた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』より、歌唱楽曲のすべてを収録した全曲集と、BGMのすべてを収録したオリジナル・サウンドトラックの発売が決定。

「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」4,400円(税込)、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ オリジナル・サウンドトラック」4,950円(税込)は、3月29日発売。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ オリジナル・サウンドトラック」は、作曲家 山下康介氏が手掛けた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のBGMやOP&EDと挿入歌のショートサイズも含む全144曲をCD3枚組に一挙収録。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」収録内容は以下。

「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」

Disc1-1 「俺こそオンリーワン」

歌：MORISAKI WIN 作詩：及川眠子 作曲/編曲：フワリ

Disc1-2 「キララ・スマイル」

歌：吉良きらら(和泉風花) 作詩：金子麻友美 作曲：久下真音、金子麻友美 編曲：久下真音

Disc1-3 「A Battle World」

歌：大西洋平 作詩/作曲：大西洋平 編曲：渡部チェル

Disc1-4 「出陣！ドンオニタイジン」

歌：濱野大輝 作詩：八手三郎 作曲/編曲：山下康介

Disc1-5 「君のヒーロー」

歌：谷本貴義 作詩：及川眠子 作曲/編曲：山下康介

Disc1-6 「月ノミゾ知ル。」

歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ(樋口幸平)、ソノイ(富永勇也) 演奏：ZETKI 作詩/作曲：高取ヒデアキ 編曲：籠島裕昌

Disc1-7 「燃えろ！虎龍攻神！」

歌：NewJack 拓郎 作詩：八手三郎 作曲：山下康介 編曲：亀山耕一郎

Disc1-8 「わっしょいしょい！」

歌/作詩/作曲/編曲：岩崎貴文

Disc1-9 「アバターパーティー！ドンブラザーズ！」

歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ（樋口幸平）、サルブラザー／猿原真一（別府由来）、オニシスター／鬼頭はるか（志田こはく）、イヌブラザー／犬塚翼（柊太朗）、キジブラザー／雉野つよし（鈴木浩文）、ドンドラゴクウ／ドントラボルト／桃谷ジロウ（石川雷蔵）、ソノイ（富永勇也）、ソノニ（宮崎あみさ）、ソノザ（タカハシシンノスケ） 作詩：八手三郎 作曲/編曲：大石憲一郎

Disc1-10 「Dark・Shark・Rock」

歌：ドンムラサメ(CV:村瀬歩) 作詩/作曲/編曲：フワリ

Disc1-11 「永縁フェスティバル」

歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ(樋口幸平) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：馬渕直純

Disc1-12 「空想談義」

歌：サルブラザー／猿原真一(別府由来) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：設楽哲也

Disc1-13 「Try it!」

歌：オニシスター／鬼頭はるか(志田こはく) 作詩：eNu 作曲/編曲：馬渕直純

Disc1-14 「朧」

歌：イヌブラザー／犬塚翼(柊太朗) 作詩：eNu 作曲/編曲：設楽哲也

Disc1-15 「マイワイフ is マイライフ」

歌：キジブラザー／雉野つよし(鈴木浩文) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：Tak Miyazawa

Disc1-16 「トライ！グッドライバル！」

歌：ドンドラゴクウ／ドントラボルト／桃谷ジロウ(石川雷蔵) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：設楽哲也

Disc1-17 「Blue Moon」

歌：ソノイ(富永勇也) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：馬渕直純

Disc1-18 「Jewel Pieces」

歌：ソノニ(宮崎あみさ) 作詩：eNu 作曲/編曲：馬渕直純

Disc1-19 「What's EMO」

歌：ソノザ(タカハシシンノスケ) 作詩：ミズノゲンキ 作曲/編曲：Tak Miyazawa

Disc1-20 「Don't Boo！ドンブラザーズ」

歌：MORISAKI WIN 作詩：渡部紫緒 作曲/編曲：坂部剛

Disc2-1 「俺こそオンリーワン（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-2 「キララ・スマイル（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-3 「A Battle World（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-4 「出陣！ドンオニタイジン（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-5 「君のヒーロー（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-6 「月ノミゾ知ル。（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-7 「燃えろ！虎龍攻神！（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-8 「わっしょいしょい！（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-9 「アバターパーティー！ドンブラザーズ！（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-10 「Dark・Shark・Rock（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-11 「永縁フェスティバル（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-12 「空想談義（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-13 「Try it!（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-14 「朧（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-15 「マイワイフ is マイライフ（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-16 「トライ！グッドライバル！（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-17 「Blue Moon（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-18 「Jewel Pieces（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-19 「What's EMO（オリジナル・カラオケ）」

Disc2-20 「Don't Boo！ドンブラザーズ（オリジナル・カラオケ）」