本日最終回を迎えた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』より、歌唱楽曲のすべてを収録した全曲集と、BGMのすべてを収録したオリジナル・サウンドトラックの発売が決定。

「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」4,400円(税込)、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ　オリジナル・サウンドトラック」4,950円(税込)は、3月29日発売。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ　オリジナル・サウンドトラック」は、作曲家 山下康介氏が手掛けた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のBGMやOP&EDと挿入歌のショートサイズも含む全144曲をCD3枚組に一挙収録。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」収録内容は以下。

「暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集」
Disc1-1　「俺こそオンリーワン」
歌：MORISAKI WIN　作詩：及川眠子　作曲/編曲：フワリ
Disc1-2　「キララ・スマイル」
歌：吉良きらら(和泉風花)　 作詩：金子麻友美　作曲：久下真音、金子麻友美　編曲：久下真音
Disc1-3　「A Battle World」
歌：大西洋平　作詩/作曲：大西洋平　編曲：渡部チェル
Disc1-4　「出陣！ドンオニタイジン」
歌：濱野大輝　作詩：八手三郎　作曲/編曲：山下康介
Disc1-5　「君のヒーロー」
歌：谷本貴義　作詩：及川眠子　作曲/編曲：山下康介
Disc1-6　「月ノミゾ知ル。」
歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ(樋口幸平)、ソノイ(富永勇也)　演奏：ZETKI　作詩/作曲：高取ヒデアキ　編曲：籠島裕昌
Disc1-7　「燃えろ！虎龍攻神！」
歌：NewJack 拓郎　作詩：八手三郎　作曲：山下康介　編曲：亀山耕一郎
Disc1-8　「わっしょいしょい！」
歌/作詩/作曲/編曲：岩崎貴文
Disc1-9　「アバターパーティー！ドンブラザーズ！」
歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ（樋口幸平）、サルブラザー／猿原真一（別府由来）、オニシスター／鬼頭はるか（志田こはく）、イヌブラザー／犬塚翼（柊太朗）、キジブラザー／雉野つよし（鈴木浩文）、ドンドラゴクウ／ドントラボルト／桃谷ジロウ（石川雷蔵）、ソノイ（富永勇也）、ソノニ（宮崎あみさ）、ソノザ（タカハシシンノスケ）　作詩：八手三郎　作曲/編曲：大石憲一郎
Disc1-10　「Dark・Shark・Rock」
歌：ドンムラサメ(CV:村瀬歩)　作詩/作曲/編曲：フワリ
Disc1-11　「永縁フェスティバル」
歌：ドンモモタロウ／桃井タロウ(樋口幸平)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：馬渕直純
Disc1-12　「空想談義」
歌：サルブラザー／猿原真一(別府由来)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：設楽哲也
Disc1-13　「Try it!」
歌：オニシスター／鬼頭はるか(志田こはく)　作詩：eNu　作曲/編曲：馬渕直純
Disc1-14　「朧」
歌：イヌブラザー／犬塚翼(柊太朗)　作詩：eNu　作曲/編曲：設楽哲也
Disc1-15　「マイワイフ is マイライフ」
歌：キジブラザー／雉野つよし(鈴木浩文)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：Tak Miyazawa
Disc1-16　「トライ！グッドライバル！」
歌：ドンドラゴクウ／ドントラボルト／桃谷ジロウ(石川雷蔵)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：設楽哲也
Disc1-17　「Blue Moon」
歌：ソノイ(富永勇也)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：馬渕直純
Disc1-18　「Jewel Pieces」
歌：ソノニ(宮崎あみさ)　作詩：eNu　作曲/編曲：馬渕直純
Disc1-19　「What's EMO」
歌：ソノザ(タカハシシンノスケ)　作詩：ミズノゲンキ　作曲/編曲：Tak Miyazawa
Disc1-20　「Don't Boo！ドンブラザーズ」
歌：MORISAKI WIN　作詩：渡部紫緒　作曲/編曲：坂部剛
Disc2-1　「俺こそオンリーワン（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-2　「キララ・スマイル（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-3　「A Battle World（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-4　「出陣！ドンオニタイジン（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-5　「君のヒーロー（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-6　「月ノミゾ知ル。（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-7　「燃えろ！虎龍攻神！（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-8　「わっしょいしょい！（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-9　「アバターパーティー！ドンブラザーズ！（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-10　「Dark・Shark・Rock（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-11　「永縁フェスティバル（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-12　「空想談義（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-13　「Try it!（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-14　「朧（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-15　「マイワイフ is マイライフ（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-16　「トライ！グッドライバル！（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-17　「Blue Moon（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-18　「Jewel Pieces（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-19　「What's EMO（オリジナル・カラオケ）」
Disc2-20　「Don't Boo！ドンブラザーズ（オリジナル・カラオケ）」

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