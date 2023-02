アーティスト・LiSAが、 初のライブ映像ベスト盤となるBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always〜 LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜』を2023年4月19日(水)にりりーすされることが決定した。

本商品は、2011年に開催された1stライブツアー「LiVE is Smile Always~Letters to U~」から、2022年に開催された「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」まで、LiSAのライブの歴史を詰め込んだ完全保存版。そしてソロデビュー10周年に開催した2021年のアリーナツアー「LiVE is Smile Always~LADYBUG~」の日本武道館での最終公演を待望の初映像商品化。LiSAだけを追った“LiSA アングル”映像などの特典映像も数曲収録になる。

完全数量生産限定盤はスペシャル仕様のBOXにフォトブックのほか、ライブグッズでおなじみの「LiSAッ子ブレス」「LiSAッ子の証」「トレーディングカードセット」のLiVE BEST Ver.を同梱した豪華版となっている。商品ビジュアルや追加情報は追って公開予定。各詳細は公式サイトにて。