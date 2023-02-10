豊川悦司、片岡愛之助、菅野美穂、天海祐希、河毛俊作監督が3日、映画『仕掛人・藤枝梅安』初日舞台挨拶に登場した。

（オススメ動画）
🎬天海祐希、菅野美穂＆河毛監督から”色気”を褒められ嬉しそう！？　映画『仕掛人・藤枝梅安』初日舞台挨拶
https://youtu.be/HJdIzKp5DtQ

🎬天海祐希、佐藤浩市のハプニングに対応！仲良しな姿を披露したフォトセッションの様子も　映画『仕掛人・藤枝梅安』完成披露試写会
https://youtu.be/rqof4leMZqg

🎬天海祐希、寒い時期の着物撮影について”スペシャリスト”を自負　映画『仕掛人・藤枝梅安』完成披露試写会
https://youtu.be/1tn1elbtiZs

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