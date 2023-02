7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「フジロック」のTwitter公式アカウントでは昨日2月2日に「2/3 11:50 AM ソニービジョン渋谷」と書かれたツイートが投稿されていた。そして本日2月3日に東京・ソニービジョン渋谷にて出演アーティスト第1弾を発表。ヘッドライナーにはFoo Fighters、リゾ、The Strokesを迎える。

FUJI ROCK FESTIVAL '23

2023年7月28日(金)新潟県 苗場スキー場

2023年7月29日(土)新潟県 苗場スキー場

2023年7月30日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Foo Fighters / リゾ / The Strokes / ルイス・キャパルディ / ルイス・コール / NxWorries(アンダーソン・パーク&ノレッジ) / Weezer / アラニス・モリセット / コーリー・ウォン / デンゼル・カリー / Slowdive / Yeah Yeah Yeahs / Yo La Tengo / アレクサンダー23 / Balming Tiger / Black Midi / ダーモット・ケネディ / Fever 333 / G・ラヴ&ドノヴァン・フランケンレイター / ジンジャー・ルート / GoGo Penguin / グリフィン / Idles / Jatayu / ニール・フランシス / Overmono / ロミー / スーダン・アーカイブス / ティーシャ / Yard Act / ヤング・ベー / and more