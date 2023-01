アイドルグループ・King & Princeが表紙を務める音楽誌『MG』NO.15(東京ニュース通信社)が、きょう30日に発売された。

2023年第1号となる今号の表紙・巻頭は、King & Princeが担当。表紙が解禁されると予約が殺到し、ネット書店では完売が続出したため緊急重版された。

5人の“今の煌めき”を切り取ったカットが多数収録された巻頭グラビアに加えて、1万字を超えるロングインタビューも掲載。2月22日にリリースする12枚目シングル「Life goes on / We are young」の魅力を語ったほか、「コンサートは“どこでやるか”よりも“誰とやるか”が重要」と話し、コンサートを通して感じたグループやファンへの強い思いを明かした。また、5人が個人的に思い入れの強いコンサートソングを選曲する特別企画も収録されている。

巻末には、昨年10月に世界デビューを果たしたTravis Japanが登場。デビュー後、同誌初となる撮り下ろしとインタビューを10ページにわたって掲載しており、現在開催中の全国ツアーへの思いや今後の目標について語り合っている。

そのほか、中面にはKARA、Mew Suppasit、SKY-HI、OKAMOTO’S、礼賛、Little Glee Monster、NOA、OCTPATHらが登場する。