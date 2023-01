アイドルグループ・King & Princeが2月22日に発売する12枚目シングル「Life goes on/We are young」のアーティスト写真とジャケット写真が17日、公開された。

両A面となる同シングルに収録される「Life goes on」は、永瀬廉出演のTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(17日スタート 毎週火曜22:00~)のエンディング曲。かけがえのない友情と青春を描いた応援歌で、「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる楽曲になっている。一方の「We are young」も、岸優太主演の日本テレビ系ドラマ『すきすきワンワン!』(23日スタート 毎週月曜24:59~)の主題歌。「いつだって今がスタートライン」というメッセージを込めた、新しい道を歩む人に優しく寄り添うバラード曲だ。

同シングルは、初回限定盤A・B、通常盤、Dear Tiara盤の計4形態で販売され、それぞれ異なる新曲計5曲を収録。さらに、初回限定盤Aには「Life goes on」のMVとダンスバージョン、Behind the scenes、初回限定盤Bには「We are young」のMVとリップシンクバージョン、Behind the scenesが収められる。そして、Dear Tiara盤は、「青春を取り戻せ!」と題した企画映像を収録。複合型アミューズメント施設に集められた5人が、開店までの約2時間の制限時間内で遊び倒す、ここでしか見られないリラックスした表情が楽しめる映像となっている。