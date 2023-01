ロックバンド・GLAYの新アーティスト写真が25日に公開された。

GLAY新アーティスト写真

2月15日に61枚目のシングル「HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破-」をリリースするGLAY。シングルの世界観と、3月から行うライブツアー「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY」を表現したアーティスト写真となっている。

今作はJIRO(Ba.)作曲・TAKURO(Gt.)作詞の「THE GHOST」とTERU(Vo.)作詞作曲による「限界突破」の両A面シングルとなっており、それぞれがパーソナリティを務めるラジオ番組にて初オンエアが決定した。「限界突破」は25日(23:00~)放送のbayfm78『TERU ME NIGHT GLAY』で、「THE GHOST」は28日(25:00〜)放送のFM802「BUGGY CRASH NIGHT」でオンエアされる。