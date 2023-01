コムスは、4月8日に京都洛北の真言宗御室派宝泉寺裏山に開園する「花宝苑」にて、6月に「あじさい園」を期間限定で公開する。また6月4日には約1万株のあじさいが咲き誇るなか、開園記念「お寺でジャズ」コンサートを開催。

京都洛北の「花宝苑」では、昨年11月に約1万株のあじさいを京北宝泉寺裏山に植栽し、6月には、色鮮やかなあじさいが咲く予定となっている。同苑ではあじさいが開花し始める6月より、来場者に向けて「あじさい園」を期間限定で公開する。

「Satoshi Goya Jazz Trio」のボーカル・トランペット 五屋聡さん

また、6月4日には約1万株のあじさいが色鮮やかに咲き誇り、三方を法面で囲まれた自然のコンサートホールのなかで、「Satoshi Goya Jazz Trio」を招き、なじみあるスタンダードジャズを堪能することができる「お寺でジャズ」コンサートを開催予定。午前の部は11時開演でお寿司付き、午後の部は14時開演で飲み物付きとなっており、料金はどちらも1,800円。「Satoshi Goya Jazz Trio」はボーカル・トランペットの五屋聡さん、ピアノの内藤直樹さん、ベースの渡部春雄さんの3人で構成されている。演奏曲予定はThe autumn leaves/ Old folks/ Everything happens to me / I can’t give you anything but love / Fly me to the moon / Alone together/花は咲く/他を予定している。

「あじさい園」の期間限定公開は、6月3日から7月17日まで、公開時間は9:00~17:00となっている。