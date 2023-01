ビジネスやプライベートでもしばしば使われる「初っ端(しょっぱな)」について、なんとなくはわかるけれど、詳しい意味や使い方には自信のないという方も多いかもしれません。

本記事では初っ端の意味の他、使い方や言い換え、英語表現を例文とともに紹介します。どこの方言なのかもまとめました。

初っ端(しょっぱな)とは、物事のはじめや、最初を意味する言葉です。「端」の漢字には複数の意味があり、「初」だけでなく「端」の漢字自体にも、「物事がはじまるきっかけ、はじめ」という意味があります。「発端(ほったん)」なども、「端」を「はじめ」の意味で使用している言葉です。

初っ端(しょっぱな)という言葉は、日常生活でよく見聞きする言葉であるため、標準語だと思って使っている方もいるかもしれません。ところが、初っ端(しょっぱな)は主に東京で使われる東京ことばであるといわれています。

東京にも方言があることはあまり意識されていませんが、どの地域であっても独特な言葉遣いがあるものですね。

ここでは、初っ端(しょっぱな)を使った例文をご紹介します。例文を参考に使い方を理解しましょう。

ここからは、初っ端(しょっぱな)の言い換え・類語をご紹介します。類語や言い換え表現を覚えておけば、会話や文章の中でなどで使用できる表現の幅が広がります。

「序の口(じょのくち)」は「物事の始まったばかりのところ、発端」という意味があります。本来は相撲用語の一つで、下記のように力士の順位表である番付の一番下に記される地位です。そこから転じて、一般的な意味としても使われるようになったといわれています。

【大相撲の番付は、全部で10段階】



横綱→大関→関脇→小結→前頭→十両→幕下→三段目→序二段→序ノ口

「序の口」を使った例文は以下の通りです。

ちなみに、調子づいてやりすぎたり失敗したりすることを意味する「勇み足」も本来は相撲用語の一つで、力士が勢いあまって自ら土俵の外に足を出してしまうことから来ています。

「皮切り(かわきり)」にも、「物事のしはじめ、手始め」といった意味があります。「皮切り」の語源は、最初に据えるお灸。最初のお灸はまだ肌が熱さに慣れておらず、皮が切れるほど熱く感じることから、「皮切り」と言われるようになったとされています。

「皮切り」を使った例文を見ていきましょう。

「口火を切る(くちびをきる)」は、「物事をしはじめる、きっかけをつくる」といった意味の言葉です。「口火」とは、火縄銃や爆発物の点火に用いる最初の火のことです。なお火打ち石で火を出すことを「切る」ということから、比喩的に用いるときも「口火をつける」ではなく「口火を切る」といいます。

「口火を切る」を使った例文を紹介します。

初っ端(しょっぱな)は英語で、「very beginning」といいます。「very」は「大変、非常に」、「beginning」は「初め、始まり」という意味の英単語です。

文中で使うときはtheをつけて「the very beginning」と表現します。英語を使う機会がある方は覚えておくといいでしょう。

「very beginning」を使った例文をご紹介します。

・She made a mistake from the very beginning and lost the match.

彼女は初っ端からミスしてしまい、試合に負けてしまった。

・He has hit a wall from the very beginning and is desperately trying to catch up.

彼は初っ端から壁にぶつかり、必死で遅れを取り戻そうとしている。