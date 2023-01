2023年1月8日(日)に、Zepp Haneda TOKYOにて「fripSide phase3 concert tour-the Dawn of Resonance- "TOKYO SPECIAL" supported by animelo mix」が開催された。

上杉真央&阿部寿世の2人のボーカルに迎えてのfripSide phase3としては初となるこの東京公演は、昨年10月末より展開されてきたライブハウスツアー第1弾のファイナル公演的な位置づけ。全10公演のライブを重ねるごとに新たな発見をしながら進化・成長を遂げてきた彼らの現段階での最高のパフォーマンスが披露された。

切れのあるダンスと抜けのよいボーカルが印象的な阿部寿世ソロ、クールなたたずまいとエモーショナルなボーカルを聴かせる上杉真央のソロなどもあり、それぞれのボーカルの個性を昇華させ、fripSideの音楽として融合させた八木沼悟志の手腕によって、また新たな魅力が発揮されたステージとなった。

今年7月からはライブハウスツアー第2弾がすでに発表されており、今後更なる進化に期待したい。また、アンコールにおいて、fripSide活動20周年を記念した、歴代のfripSideのボーカリストが集結する「fripSide 20th Anniversary Festival 2023 -All Phases Assembled-」が、6月に開催されることも発表された。1期ボーカリストのnao、2期ボーカリストの南條愛乃のほか、ゲストとして朋友ともいうべきangelaの出演も決定しているので、あわせて注目しておきたい。

●「fripSide phase3 concert tour-the Dawn of Resonance- "TOKYO SPECIAL" supported by animelo mix」セットリスト

M-01. dawn of infinity

M-02. Regeneration

M-03. fermata~Akkord:fortissimo~-version 2022-

M-04. trust in you -version 2022-

M-05. with a smile (阿部寿世 solo)

M-06. Flames (阿部寿世 solo)

M-07. come to mind -version 2022-

M-08. Reach for the light (上杉真央 solo)

M-09. transitory orbit -version 2022- (上杉真央 solo)

M-10. trusty snow -version 2022-

M-11. Insoluble Snow

M-12. Forget-me-not

~BAND インスト~

M-13. LEVEL5-judgelight- -version 2022-

M-14. sister's noise -version 2022-

M-15. final phase

M-16. an Effect of Fate

M-17. BLACKFOX -version 2022-

M-18. infinite Resonance

【ENCORE】

EN-01. magicaride -version 2022-

EN-02. when chance strikes

EN-03. Shape of Delight

(写真:中村ユタカ)