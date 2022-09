fripSideが活動20周年を記念して、2022年10月19日にアルバムを2作品同時リリースするが、その収録曲が公開された。

上杉真央・阿部寿世のツインボーカル体制となってから初めてのアルバムは、1期&2期の楽曲をカバーした10曲+新曲1曲を収録した『double Decades』と、3期の第1弾シングル「dawn of infinity」を含むオリジナルアルバム『infinite Resonance』の2作品。

『double Decades』に収録される新曲「double Decades」には、1期:nao、2期:南條愛乃、3期:上杉真央・阿部寿世の名前がボーカルとしてクレジット。4人のボーカリストがそれぞれに個性を放ちつつも、八木沼悟志による楽曲がそれを1つにまとめあげ、すべての時代のfripSideファンが納得するであろう世界観を表現している。

■『double Decades』収録曲

01. double Decades<vocal:nao(Phase1 vo.), 南條愛乃(Phase2 vo.),上杉真央・阿部寿世(Phase3 vo.)>

02. magicaride -version 2022-

03. BLACKFOX -version 2022-

04. trusty snow -version 2022-

05. fermata~Akkord:fortissimo~-version 2022-

06. transitory orbit -version 2022-<vocal:上杉真央>

07. LEVEL5-judgelight- -version 2022-

08. come to mind -version 2022-

09. crescendo -version 2022-

10. sister’s noise -version 2022-

11. before dawn daybreak -version 2022-<vocal:阿部寿世>

一方、オリジナルアルバムの『infinite Resonance』はツインボーカルとしての掛け合いやハーモニーが存分に生かされており、シングル「dawn of infinity」リリース以降、今回のアルバム制作作業によってユニットが相互理解を深め、さらに進化を遂げたことが見受けられる。

また各自のソロ曲も収録されており、そちらでは上杉真央・阿部寿世2人のボーカリスト の魅力が色濃く見えてくる。

■『infinite Resonance』収録曲

01. infinite Resonance

02. dawn of infinity (TVアニメ『魔法使い黎明期』OPテーマ)

03. Flames<vocal:阿部寿世>

04. Insoluble Snow

05. trust in you -version 2022-

06. with a smile<vocal:阿部寿世>

07. Your Way

08. Distance<vocal:上杉真央>

09. Reach for the light<vocal:上杉真央>

10. Forget-me-not

11. an Effect of Fate

12. New World

13. Shape of Delight

fripSideの20th Anniversary Concept Album『double Decades』と8th Album [Phase3 1st Album]『infinite Resonance』は、2022年10月19日の発売予定。