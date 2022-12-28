日本テレビ系音楽特番『発表! 今年イチバン聴いた歌 年間ミュージックアワード2022』(28日19:00～)に出演した浜崎あゆみが、“今年イチバン印象に残った出来事”をコメントした。

浜崎あゆみ

浜崎は「今年いちばん印象深かったことは、ライブでの声出し緩和で、私たち日本のエンタテインメントにおいて、一番大切なピースを取り戻す第一歩をようやく踏み出せたことです。大みそかのカウントダウンライブも感謝して走り抜きます」と語った。

千葉・ホテルニューオータニ幕張から4時間半にわたり生放送された同番組は、サブスクで今年聴かれた曲、年間ランキングTOP100を発表。

また、今井美樹、ウタfromウタワールド、上白石萌音、KARA、桐谷健太、King Gnu、工藤静香、CHEMISTRY、斉藤由貴、聖飢魔II 、SEKAI NO OWARI、Tani Yuuki、Da-iCE、DA PUMP、Travis Japan、NiziU、NewJeans、乃木坂46、浜崎あゆみ、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、MISIA、YOSHIKI、リトルブラックドレス、緑黄色社会、LINDBERG、LE SSERAFIMがパフォーマンスを披露した。