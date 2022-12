フジテレビの動画配信サービス・FODでは、アメリカのデジタルメディア・Awesomenessの5タイトル・7作品を1月25日から順次独占配信する。

『ライト・アズ・ア・フェザー~死の予言ゲーム~』(C)2018 AWESOMENESS, LLC. All Right Reserved.

Awesomenessは、AwesomenessTVとAwesomeness Filmsから成る、世界中のZ世代の視聴者に向けたオリジナル・プログラムを提供しているデジタルメディア。モバイル、ストリーミングサービス、ウェブサイト、テレビ放送でオリジナル番組を提供し、現在、プラットフォーム全体で1580億人のリーチを誇る。

今回独占配信する作品は、ドラマ『ライト・アズ・ア・フェザー~死の予言ゲーム~シーズン1/シーズン2』、ドラマ『ザックとミアの闘病日記シーズン1/シーズン2』、ドラマ『マイ・デッド・エックス~元カレはアンデッド~』、ドラマ『コンフェス~告白~』、『オナー・ソサエティ ~優等生のひそかな野望~』の5タイトル・7作品。概要は、以下の通り。

■『ライト・アズ・ア・フェザー~死の予言ゲーム』

ハロウィーンの晩に5人の女子高生が遊び心で行った呪文ゲーム。しかし、そのゲームに参加した者が1人、また1人と予言どおりの死を遂げていく。

■『ザックとミアの闘病日記』

17歳の高校生ザック・マイヤー(キアン・ローリー)はがん病棟に入院している唯一の10代の患者だった。ある日、高校の人気者グループに属する美少女ミア・フィリップス(アン・ウィンターズ)が、脚の悪性腫瘍の治療のために隣の病室に入院してきたことで、ザックの退屈な隔離生活が一変する。がん闘病中ということ以外に共通点のない二人だったが、次第に心を通い合わせ絆を深めていく。理想の女子であるミアにザックは彼女が受け入れがたい現実を突きつける。

■『マイ・デッド・エックス~元カレはアンデッド~』

高校生のチャーリーはアメフト部のイケメン、ルークに片思い中。一方、幼なじみの元カレ、ベンにしつこく付きまとわれていた。毎日のように告白しに来るベンを諦めさせるため、1回だけデートに応じるチャーリー。しかしデートの直後、ベンはチャーリーへの思いを残したまま事故死してしまう。チャーリーはベンとの思い出を回想しながら、恋人同士だった頃にもらった“愛の呪文付き”のネックレスを身に着ける。するとネックレスの魔法が発動し、チャーリーの前に墓から蘇ったベンが現れた!

■『コンフェス~告白~』

病死した恋人アダムとの子供AJを10代で生んだオーバーンは、10年後アダムの母親リディアからAJを取り戻すためロサンゼルスへ移り住み、画家のオーエンと出会う。2人は惹かれ合うが、オーバーンは子供がいることを、オーエンは依存症の父親のため違法に薬物を入手していることをそれぞれ隠していた。

■『オナー・ソサエティ ~優等生のひそかな野望~』

オナーの目標は、進路相談のカルヴィン先生からの推薦を勝ち取りハーバード大学に入ること。競争相手を蹴散らすための計画を着々と進めるオナーだったが、最大のライバルであるマイケルに恋をしたことで、事態は思わぬ方向へ。

(C)2017 AWESOMENESS, LLC. All Right Reserved.

(C)2018 AWESOMENESS, LLC. All Right Reserved.

(C)2019 AWESOMENESS, LLC. All Right Reserved.

(C)2022 AWESOMENESS, LLC. All Right Reserved.