日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を12月23日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。

世代問わず世界中から愛される「スーパーマリオ」シリーズの個性豊かな人気のキャラクターたちのおもちゃ全8種がハッピーセットに登場。今回、任天堂とイルミネーションによる「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が、2023年4月28日に劇場公開されることを記念してコラボレーションが実現したという。

今回のおもちゃは、お馴染みのキャラクターたちとの冒険ごっこを通して想像力を広げ、社会性・感情を豊かに物語を生むような表現力を育むという。

12月24日・25日の2日間は、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービ ー」を1セット購入につき「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー ステッカー」を、プレゼント。

また、絵本「だいじょうぶだよ、ルナちゃん」、ミニ図鑑「せかいの図鑑 クイズつき」も12月23日よりハッピーセットに新登場。絵本とミニ図鑑には、シールがそれぞれついてくる。

(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.