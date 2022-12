モデルのすみれが7日、都内で行われた「BVLGARI AVRORA AWARDS 2022」のフォトコールに登場した。

すみれ

母で女優の松原千明さんが10月8日に64歳で亡くなったと発表されてから初の公の場となったすみれは、美脚がのぞく黒のドレスにブルガリのジュエリーを身にまとって登場。笑顔を見せる場面もあった。

すみれは11月21日に自身のインスタグラムで「I will love you forever Rest In Peace Momma」(私はあなたを永遠に愛しています。ママ、安らかに眠ってください)」と母への思いをつづっていた。

今年で6回目となる同アワードは、創造力と知性そして才能に満ちあふれ、多くの人々にインスピレーションを与える女性を表彰するもの。ゴールデンカーペットセレモニーと授賞式に、受賞者や推薦者、そして多くのセレブリティゲストが出席した。

撮影:蔦野裕