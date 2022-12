フランス産フルーツスパークリングワイン「カフェ・ド・パリ」は12月10日~11日、俳優・創作あーちすと「のん」さんが特別にイラストを描き下ろした限定デザインボトルの発売を記念し、有楽町にてPOP-UPカフェをオープンする。時間は11時~18時。

「のん」さんは、販売中のフルーツスパークリングワイン「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」と、2023年2月6日発売予定の「カフェ・ド・パリ スウィート・チェリー」のボトルのイラストを描いている。

限定デザインボトルの発売を記念したPOP-UPカフェ「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」は、有楽町マルイ内「NAKED FLOWERS FOR YOU」のカフェスペースにオープンする。

店内では、特設ドリンクカウンターでの「カフェ・ド・パリ シトラス・ミックス」のグラス販売(1杯500円/販売は満20歳以上を対象)をはじめ、「のん」さん描き下ろしのイラスト原画展示や、アーティスト 村松亮太郎の世界と繋がるアート『DANDELION PROJECT』と「のん」さんのイラストが融合したデジタルアートの投影などを行う。

期間中にPOP-UPカフェに来店し、会場内の様子を自身のInstagramアカウントに投稿すると、「のん」さんのイラストが描かれたカフェ・ド・パリ オリジナルグラス(非売品)を抽選で10名にプレゼントする。

「のん」さんのYouTubeチャンネル「のんやろが! ちゃんねる」では、「のん」さんが一足先に「Café de Paris with のん×NAKED FLOWERS FOR YOU」を体験した様子を公開している。