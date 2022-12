ワーナー ブラザース スタジオ ジャパンは12月1日、2023年夏に東京都練馬区のとしまえん跡地にて「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業を決定した事を発表した。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

同施設は、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの製作の裏側を実際に体験できる、ウォークスルー型のエンターテイメント施設で、アジア初のオープンとなる。

オープンするのは東京ドーム2個分に相当する約9万平方メートルの敷地。映画でたびたび登場する大広間や魔法界へと続く9と3/4番線のホグワーツ特急、ダイアゴン横丁を展開する。

さらに、ホグワーツの動く階段のエリアにて、肖像画の前で自分たちの姿を撮影すると実際に動く肖像画になれるようなインタラクティブな体験も楽しめる。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター 動く階段エリア(イメージ)

利用には、事前予約が必要となる。

また、同施設のオープンに先駆け、クリエイティブ・アートも公開された。アートでは「映画『ハリー・ポッター』の世界は、こうして生まれた」というメッセージとともに、ドアの先には実際の映画に携わったクリエイターたちによって作られた映画のセットや衣装、小道具、魔法動物たちに出会える映画製作の魔法が詰まったエンターテイメントの世界を展開している。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)