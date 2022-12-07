アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2022FNS歌謡祭 第1夜』が、きょう7日(18:30～)に3年ぶりにグランドプリンスホテル新高輪「飛天」からの生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・JO1「Last Christmas」
・柴咲コウ「TRUST」
・DA PUMP「DA FUNK」
・THE BEAT GARDEN「Start Over」
・松平健「マツケンサンバII」
・milet「Walkin' In My Lane」
・森高千里 × 乃木坂46「ジン ジン ジングルベル」
・LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」
■19時頃 ～
・KinKi Kids「クリスマス・イブ」
・工藤静香 × 水樹奈々「禁断のテレパシー」
・劇団四季『美女と野獣』「ビー アワ ゲスト(おもてなし)」「美女と野獣」
・GENERATIONS「花」
・SUPER BEAVER「言葉にできない」
・高畑充希「One more time, One more chance」
・田中誠人 × ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」
・DA PUMP × ガチャピン・ムック「U.S.A.」
・NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」
・秦基博「風のゆくえ」
・氷川きよし「限界突破×サバイバー」
・松下洸平 × 生田絵梨花 × 宮本笑里「SWEET MEMORIES」
・水谷 豊「カリフォルニア・コネクション」
・Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
■20時頃 ～
・井上芳雄 × ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』，「闇が広がる」／『エリザベート』 ・THE ALFEE × ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」
・柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」
・Snow Man「JUICY」
・SEVENTEEN「DREAM」
・DISH//「五明後日」
・なにわ男子 × ゆず「サチアレ」
・乃木坂46「ここにはないもの」
・森高千里 × 蒼井翔太「私がオバさんになっても」
・薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」 ・LiSA「一斉ノ喝采」
■21時頃～
・Official髭男dism「Subtitle」
・King ＆ Prince「ツキヨミ」
・倖田來未 × 増田貴久(NEWS)「愛のうた」
・ジェジュン × 宮野真守「for you...」
・高畑充希「青春の続き」
・刀剣男士 team江「STARTING NOW」
・NiziU「Blue Moon」
・藤井フミヤ × Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」
・三浦大知 × 満島ひかり「上を向いて歩こう」
・水樹奈々 × NEWS「絶対的幸福論」
・優里「おにごっこ」
・LiSA「炎」
■22時頃～
・KAT-TUN「ゼロからイチへ」
・木梨憲武「No Limit feat. AK-69」
・KinKi Kids「Amazing Love」
・工藤静香「空と君のあいだに」
・KOH+「最愛」「ヒトツボシ」
・J-JUN with XIA（JUNSU）「六等星」
・Snow Man「勝手にしやがれ」
・SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
・Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
・秦基博「残影」
・浜崎あゆみ「appears」「Who...」
・氷川きよし「さよならの向う側」 ・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
・三浦大知「Backwards」
・満島ひかり × 會田茂一 × 長岡亮介「ひこうき雲」
・ゆず「RAKUEN」