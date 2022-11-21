auスマートパスプレミアムは、12月13日に愛知・日本ガイシホールで開催されるアジア最大級アワード「2022 Asia Artist Awards in Japan（2022アジアアーティストアワード）」の入場ペアチケットを、抽選で合計50組100名にプレゼントする。

「2022 Asia Artist Awards in Japan（2022アジアアーティストアワード）」出演アーティスト

3年ぶりに有観客での開催となる「2022 Asia Artist Awards in Japan」は、グローバルK-POPスターが総出演。同じ舞台ではなかなか会えないK-POPアーティストたちが「2022 Asia Artist Awards in Japan」に集結し、圧倒的パフォーマンスを披露する。

auスマートパスプレミアムでは、「2022 Asia Artist Awards in Japan」入場ペアチケットを、会員限定の抽選キャンペーンとして、45組90名にプレゼント。会員であれば、30日(23:59)まで何度でも応募可能だ。

さらに、誰でも参加可能な「Instagramフォロー＆コメントキャンペーン」も実施。auスマートパスプレミアム公式Instagramをフォローしコメントを書くと、抽選で5組10名に同じくペアチケットが当たる。