12月11日に行われるJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の特別上映イベントが、日本全国99館の映画館に加え、世界4カ国4館の映画館でも実施されることが17日、発表された。

JO1 (C)LAPONE ENTERTAINMENT

大みそかの『第73回NHK紅白歌合戦』に初出場することが決定したJO1。この上映イベントは、 12月11日に結成3周年を迎えるにあたり、今年3月に公開したドキュメンタリー映画を全国99館の映画館で再上映するもの。上映後にはTOHOシネマズ六本木ヒルズにてJO1が登壇し、この模様は再上映されるスクリーンで、生中継で見ることができる。

同イベントを、国内だけでなく、アメリカ、フランス、インドネシア、タイの4カ国でも各言語の字幕付きで特別上映するとともに、インドネシアとタイでは登壇イベントも配信する。同作品の英題は「JO1 THE MOVIE-Go to the TOP-」。なお、他の国も現在調整中で、調整でき次第追加発表するという。