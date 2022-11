今年もミスド×ポケモンの季節到来! ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は11月9日、「ミスド ポケモン クリスマスコレクション」の商品・グッズを数量・期間限定で発売した。12月下旬予定までの販売を予定(順次販売終了)。それに合わせ「ミスタードーナツ高田馬場戸山口ショップ」(東京都新宿区)では11月9日〜12月25日、「ミスドでポケモンに首ったけ Welcome to my room」をテーマにした「デコレーション ショップ」が実施されている。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場する最初のパートナーの3匹、ニャオハ、ホゲータ、クワッスやモンスターボールをデザインした外観と店内はたくさんのポケモンのぬいぐるみでデコレーションされたインテリアやウォールが登場。写真スポットとして楽しむことができる。営業時間は9時〜20時。

ぬいぐるみでぎゅうぎゅうにデコレーションされたソファやチェアに座るのもOK

イートインでは、ニャオハ、ホゲータ、クワッスがデザインされたミスタードーナツオリジナルのお皿やマグカップで商品が提供される。

ニャオハ、 ホゲータ、 クワッスのお皿やマグカップ

ポケモンドーナツ5種とクリスマスドーナツ3種

ここからは「ミスド ポケモン クリスマスコレクション」の内容を紹介する。

今年新たに登場した「ピカチュウ雪だるま ドーナツ」(テイクアウト291円、イートイン297円)と毎年好評の「ポケモン ピカチュウ ドーナツ」(テイクアウト291円、イートイン297円)。ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れてチョコでコーティング、目とほっぺはチョコレートで表現した。ピカチュウ雪だるまのキラキラトッピングは雪をイメージ。

「ポケモン ピカチュウ ドーナツ」(テイクアウト291円、イートイン297円)とピカチュウ雪だるま ドーナツ」(テイクアウト291円、イートイン297円)

ポケモンのかわいい姿をクリスマス専用のスリーブで表現したのは「すやすやピカチュウ ドーナツ」(テイクアウト194円、イートイン198円)、ストロベリーチョコで仕上げた「ふわふわプリン ドーナツ」(テイクアウト194円、イートイン198円)、ホワイトチョコで仕上げた「きらきらピカチュウ雪だるま ドーナツ」(テイクアウト194円、イートイン198円)。

そしてクリスマスの定番商品「クリスマスドーナツ」3種。

ポケモンコレクションのためのオリジナル紙袋&ボックスもかわいい。

ブランケットやペアグラス付きドーナツセット

「クリスマスコレクション ドーナツセット」には、「ミスド ポケモン ブランケット」2種と 「ミスド ポケモン ペアグラス」2種の全4種のグッズが登場。ピカチュウやプリンなどが描かれたオリジナルデザイン。かわいいクリスマスセット専用のボックスと紙袋に入れて提供される。なくなり次第終了。

「ミスド ポケモン ブランケット」2種

「ミスド ポケモン ペアグラス」2種

クリスマスのオリジナル紙袋&ボックスで提供される。

キッズセットはプラカップ付き

同時に「ポケモン プラカップ」2種の「ミスド ポケモン キッズセット」も登場した(メインメニューにイートイン+350円、テイクアウト352円。ミスドネットオーダー用セットは641円)。12月1日からは「ポケモン メラミンプレート」2種になる。

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。