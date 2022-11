平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、『仮面ライダー BLACK SUN』の配信開始を記念したアパレルコレクションを展開することを発表した。

それぞれの正義のために【∞】に続く戦いをテーマに描いた『仮面ライダー BLACK SUN』。そんな作品のテーマになる「∞」を白石和彌監督がサイン。そのマークを革靴、Tシャツ、キャップのデザインに落とし込んだ。また国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」デザインのオリジナルデフォルメフィギュア「仮面ライダーBLACK SUN」と「仮面ライダーSHADOWMOON」の受注を開始している。

ラインナップは、「仮面ライダーBLACK SUN ∞Tシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(8,800円/税込)、「仮面ライダーBLACK SUN ∞キャップ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(5,500円/税込)、「仮面ライダーBLACK SUN サイドゴアブーツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(38,500円/税込)、「BLACK SUN ECLIPSE フィギュア | HENSHIN by KAMEN RIDER × TOUMART」(19,800円/税込)など。

(C)石森プロ・東映 (C)「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT