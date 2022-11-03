TVアニメ「『艦これ』いつかあの海で」の放送記念ビジュアルが公開された。

本日11月3日にTOKYO MXほかにて放送開始する「『艦これ』いつかあの海で」は、実在した艦艇を擬人化した“艦娘”たちを育成・強化する育成シミュレーションゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」を原作とするアニメ。公開されたビジュアルには海上に佇む時雨ら4人が描かれた。

TVアニメ「『艦これ』いつかあの海で」

放送情報

TOKYO MX：2022年11月3日（木）より毎週木曜日24:30～

BS11：2022年11月3日（木）毎週木曜日24:30～

KBS京都：2022年11月3日（木）毎週木曜日25:00～

サンテレビ：2022年11月3日（木）毎週木曜日25:30～ ※リピート放送は毎週月曜日23:30～

テレビ愛知：2022年11月4日（金）より 毎週金曜日26:05～

中国放送：2022年11月7日（月）より 毎週月曜日25:30～

北海道放送：2022年11月7日（月）より 毎週月曜日25:56～

長崎放送：2022年11月10日（木）より 毎週木曜日25:25～

AT-X：2022年11月4日（金）より 毎週金曜日22:30～ ※リピート放送は毎週火曜日10:30～、毎週木曜日16:30～

配信情報

見放題サイト

dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（見放題プラン）、J:COMオンデマンド、milplus、U-NEXT、アニメ放題、Prime VIdeo：2022年11月3日（木）24:30～

都度課金サイト

Rakuten TV、DMM.com、music.jp、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ：2022年11月3日（木）24:30～

スタッフ

原作：C2機関

監督：三浦和也

シリーズ構成・脚本：田中謙介

キャラクターデザイン・総作画監督：能海知佳

音楽：大越香里

音響監督：今泉雄一

アニメーション制作：ENGI

キャスト

藤田咲、タニベユミ、洲崎綾、堀江由衣、野水伊織、小倉唯、種田梨沙、早坂梢、宮川若菜、小松真奈、竹達彩奈、山田悠希、東山奈央 ほか

(c)C2機関/KADOKAWA/「艦これ」第二水雷戦隊