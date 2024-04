外薗健「カグラバチ」の2巻が、明日5月2日に発売される。2巻の発売をもって累計発行部数はデジタル版を含め20万部を突破。帯にはVaundyが「彼は刀が持つ妖艶さを引き出せる刀鍛冶。主人公の泳ぐように戦う姿は、戦場を舞台に変えてしまいます。」とコメントを寄せた。

「カグラバチ」は国内で最も有名な刀匠である父のもとで日々修行に励んでいる、刀匠を志す少年・チヒロを主人公に描く日本刀バトルアクションだ。普段はおちゃらけているものの仕事には真面目な父との笑いの絶えない毎日がいつまでも続くと思っていたチヒロ。しかしそんな彼を変えるとある事件が起こってしまう。憎しみに駆られたチヒロは、父が生み出した妖刀を手に戦いに身を投じていくことになる。週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載中で、1巻の帯には、堀越耕平が「映像を見ているかのような構図の取り方に毎週舌を巻いています。かっこいいとは何かを判っている人です。」とコメントを寄せていた。

なお全世界、多言語対象のサイマルマンガ誌アプリ・Webサービスとして展開されている集英社のMANGA Plus by SHUEISHAでは、連載開始1週間で英語版第1話が同アプリ・サービスの2023年9月期世界閲覧数1位を獲得。MANGA Plus by SHUEISHAでの「カグラバチ」のPVは、2024年4月時点で9900万を超えている。

2巻の発売を記念し、一部の書店では箔押しイラストカードを配布。配布方法は書店ごとに異なるため、詳細は店頭で確認しよう。このほかチヒロがデザインされたオリジナルTシャツが50人に当たるプレゼント企画も実施される。希望者は単行本帯の応募券をハガキに貼り、必要事項を明記して6月6日までに申し込もう。

さらに「カグラバチ」初となるLINEスタンプも明日発売予定。同じく明日の13時からはジャンプキャラクターズストアにて、フルカラーアートボード全3種の先行受注販売も行われる。