元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「今思うとありえない!?『朝4時まで。。。』王貞治さんの生みの親・荒川博さんの日本刀指導秘話とは?」に出演。西武の二軍時代、選手生命がかかった紅白戦で二軍監督と激しく衝突したエピソードを振り返った。

「帰れ」と言われ、本当に帰った大久保博元氏

「今でも思い出したら腹が立ってしまうこと」という話題で、大久保氏は「同じですよ。本当に似てます」と、駒田徳広氏のエピソードを受ける形で西武の二軍時代を回想した。

当時、秋の紅白戦を前に、根本陸夫さんから「クビを切るぞ」と通達されていたという大久保氏。紅白戦の成績を見て選手を残すかどうか判断する状況だったといい、「人生かかってる」選手たちにとって重要な試合だった。

その紅白戦では、二軍監督が審判も兼任。ある投手が「誰が見ても分かりやすいボーク」をしたものの、二軍監督はボークを取らず、足を武器に契約してもらっていた選手が走塁死してしまったという。

それを見た大久保氏らはベンチから「ボーク!」と声を上げたものの、二軍監督は反応しなかったそう。そこで大久保氏は、自身が二塁打を放った際にあえて一塁で止まり、再びその投手のボークを誘ったと振り返った。

その意図について、大久保氏は「僕がアウトになれば言いやすいから」と説明。しかし、二軍監督から「お前、何言い訳しとんだよ」と言われたことで怒りが爆発し、「てめえ、クソジジイ!」と殴りかかろうとして周囲に止められる事態になったという。

そして、二軍監督から「お前、水戸に帰れ!」と言われ、大久保氏は本当に帰宅しようとしたことを告白。ロッカーに二軍監督が謝りに来てくれたが、それでも怒りが収まらずに水戸に帰ったそうだ。

すると、この騒動を知った根本さんから「お前、『帰れ』って言われて帰るバカがどこにいんだ」と電話が。これに大久保氏が「いや、『帰れ』って言われて帰ったんですよ」と返すと、根本さんは「じゃあ帰ってこい」と一言。大久保氏も言われた通り戻ったそうで、岡田圭右(ますだおかだ)と上田まりえは「素直」「素直がなんか分からんわ」と思わず笑ってしまっていた。