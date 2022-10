B‐R サーティワン アイスクリームは11月1日~12月25日、「HAPPY ICECREAM CHRISTMAS」キャンペーンを実施する。

今年も、アイスクリームケーキを中心に、子どもから大人までいろいろなシーンで楽しめるバラエティ豊かな商品を取りそろえる。

「クリスマス パレット8」(参考価格 4,500円)は、8つのピースにわかれ、1ピースごとに違った味を楽しめるアイスケーキ。全部で14種類のフレーバーが楽しめる。ケーキは、星や月が輝くクリスマスイブの夜に、サンタとトナカイが雪の上を歩いてプレゼントを届けに行くシーンをデザインした。

「マイメロディ・クロミ クリスマスツインケーキ」(参考価格3,500円)は、サンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミのクリスマスケーキ。2つのピースで1つのケーキになったサーティワン初のハーフケーキとなる。

マイメロディのピースは、ベリーベリーストロベリーとバニラ、クロミのピースは、ハート型チョコをいれたチョコレートフレーバー。マイメロディはピンク、クロミは紫のホイップで2つのピースを付けてリースになるようにデザインしている。

「すみっコぐらし クリスマス アイスクリームケーキ」(参考価格4,500円)は、今年10周年を迎えた人気キャラクター、すみっコぐらしのクリスマスケーキ。

グリーンのホイップと星型チョコでできたクリスマスツリーに、砂糖菓子のすみっコたちをのせた。フレーバーは、ポッピングシャワーとチョコレートチップ。サーティワンオリジナルのすみっコぐらし保冷バッグと、アイスクリームを持った、てのりぬいぐるみが付いている。

すみっコぐらし てのりぬいぐるみ

「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」(参考価格3,500円)は、楽しそうに雪遊びをしているシーンをイメージし、ケーキの上にたっぷりホイップとチョコレートのピカチュウとイーブイをのせた。フレーバーはキャラメルリボンとチョップドチョコレート、ストロベリー。

「ミッキー&フレンズ/クリスマスパレット」(参考価格3,500円)は、ミッキー、ミニー、ドナルド&デイジー、サーティワン初登場のチップ&デールの4つのピースで構成されたクリスマスケーキ。

「クリスマス パレット4」(参考価格3,300円)は、サンタとトナカイの表情がかわいい4つのピースにわかれたケーキ。フレーバーはこのケーキでしか食べられない特別な組み合わせとなっている。

「クリスマス パーティーセット」(スモール10個 3,300円 レギュラー10個 4,400円)は、好きなアイスクリーム10コ(スモールorレギュラー)を、飛び出す絵本のようなBOXに詰めたセット。アイスクリームのカップはプレゼントBOXをイメージしたスペシャルカップで、BOXは、子どもたちがプレゼントを待っている家に、サンタがやってきたシーンをイメージした。

アイスクリームをデコレーションするピックとカラースプレー、BOXに貼って楽しめるシール付き。

いずれも、店舗予約は11月1日から開始する。店舗引き渡しは12月1日から可能。ネット予約は11月1日から開始し、店舗引き渡しは12月23日~25日。ネット予約実施店舗は、11月1日よりサーティワンのホームページで確認できる。

マイメロディ・クロミ クリスマスツインケーキ (C)2022 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L632913

すみっコぐらし クリスマス アイスクリームケーキ (C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ (C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku(C)Pokemon

ミッキー&フレンズ / クリスマスパレット (C) Disney