オールハーツ・カンパニーは10月1日より、スイーツブランド「Pastel(パステル)」からクリスマスケーキ「サンリオキャラクターズ クリスマスツリー」(6,500円)を販売する。

「サンリオキャラクターズ クリスマスツリー」(6500円)

同商品は、サンリオのキャラクター「シナモロール」や「ポムポムプリン」「ハローキティ」「バッドばつ丸」とコラボレーションしたクリスマスケーキ。各キャラクターのマシュマロを乗せた、スペシャル仕様となっている。

ケーキは、クリスマスツリーの形をしたスポンジにプリンとホイップクリームをサンド。ピスタチオ風味のホイップクリームとサンリオキャラクターズのマシュマロをトッピングし、優しい味わいに仕上げた。

サイズは縦幅約22センチ・横幅約18センチで、6人〜7人分に相当。

また、同商品は「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「バッドばつ丸」のクリスマス限定のオリジナル手提げ紙袋に入れての提供となる。

サンリオキャラクターズ×パステルのクリスマスオリジナル手提げ紙袋

500台限定商品で、なくなり次第終了。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633434