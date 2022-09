バンダイ キャンディ事業部は9月下旬、キャラクターケーキシリーズ「キャラデコ」から「仮面ライダーギーツ」「デリシャスパーティ・プリキュア」「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」「BT21」「すみっコぐらし」のデザインを施したクリスマスケーキの予約受付を開始する。

キャラデコクリスマス5種類

「キャラデコ」のクリスマスケーキはキャラクターデザインのケーキ箱入り。ケーキ側面にはキャラクターの世界観を盛り込んだサイドフィルムを巻き、ケーキには付属のピックを刺すなどして楽しむことができる(「すみっコぐらし」のケーキにはサイドフィルムはなし)。

無料アプリ「キャラパーティー」をダウンロードしてケーキ箱を読み込むと、スタンプ機能を搭載したクリスマス限定デザインのフレームで写真を撮ることができる。(「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」のケーキの写真が撮れるアプリ特典はクリスマス限定デザインのフレームとは異なる。「BT21」「すみっコぐらし」のケーキにはアプリ特典は付属しない)。

また、別売り玩具と連動することでオリジナル音声を聞けるおもちゃや、キャラデコクリスマスでしか手に入らないキャラデコオリジナルデザインのおまけなども入手できる。

「キャラデコクリスマス 仮面ライダーギーツ」(価格はオープン)には、DXクリスマスレイズバックルのおもちゃ1個付き。11月13日の23時59分まで、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、抽選で「SGレイズバックル8個セット」が50名に当たる「早期予約キャンペーン」を実施している。全国の量販店、コンビニエンスストア、洋菓子店、プレミアムバンダイにて順次予約開始。

「キャラデコクリスマス 仮面ライダーギーツ」(価格はオープン)

「キャラデコクリスマス デリシャスパーティ プリキュア」(価格はオープン)には、おもちゃ「ほんとに飲めちゃう!パーティグラス」1個付き。全国の量販店、コンビニエンスストア、洋菓子店、プレミアムバンダイにて順次予約開始する。

「キャラデコクリスマス デリシャスパーティ プリキュア」(価格はオープン)

「キャラデコパーティケーキ<クリスマススペシャル>暴太郎戦隊ドンブラザーズ」(4,104円/送料・手数料別途)には、おもちゃ「SGアバタロウギアホーリーナイトクリスマス」1個が付く。プレミアムバンダイ限定で予約を受け付けている。

「キャラデコパーティケーキ<クリスマススペシャル>暴太郎戦隊ドンブラザーズ」(4,104円/送料・手数料別途)

「キャラデコクリスマス BT21(2022ver.)」(4,300円)には、ラメ入りアクリルキーホルダー1枚付き。全国のファミリーマートで予約受付中。

「キャラデコクリスマス BT21(2022ver.)」(4,300円)

「キャラデコクリスマス すみっコぐらし とんかつ」(4,536円)には、チョコレートのペンが付いている。全国のイオングループにて10月1日から予約を受け付ける。

「キャラデコクリスマス すみっコぐらし とんかつ」(4,536円)

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

(C)BT21

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.